再贈台大兒醫設備 志玲姊姊還親訪病童

2017-12-12 17:20

〔記者林惠琴／台北報導〕人美心更美！繼2015年捐贈冷凍消融儀給台大兒童醫院、替病童治療心律不整問題後，今日藝人林志玲再度送上耶誕大禮，捐贈一台電子式支氣管鏡系統，讓生病的小孩獲得更好的醫療，並且親自到病房探視小朋友，與孩子們提前歡慶耶誕節。

台大兒童醫院表示，支氣管鏡檢查系統是兒童重症加護病房的重要設備，可提供病童呼吸道異常等即時病情變化，同時即時治療包括移除異物濃痰、氣球擴張及放置支架等，避免患者出現缺氧、能夠縮短疾病病程，改善醫療成效。

台大兒童醫院指出，公立醫院受限於預算編列必須符合政府採購流程，老舊的支氣管鏡系統無法更新，林志玲得知院方的困難後，立即聯繫表達希望幫助病童的醫療資源，並在今日正式捐贈，溫暖所有病童的心。

林志玲今日也親自到台大兒童醫院的病房探視小朋友，一位今天要接受開刀的小女孩，有些虛弱、發不太出聲音，但見到志玲姊姊一起跳妖怪手錶的舞、舒緩緊張心情。另一位已臥病在床近一年的小男孩，則是勇敢地第2次下床走動，就是為了見到志玲姊姊，滿滿正面能量。

林志玲也曾在2015年捐贈一台冷凍消融儀給台大兒童醫院、替病童治療心律不整問題，至今超過70位患者受惠，最小的年齡為4歲，體重最輕的只有20公斤，整體成功率高達98.4%，且沒有任何併發症。