布農威而鋼＋原味香料 部落食藝迸文創火花

台大實驗林開發樹豆豆漿，將有布農族威而鋼之稱的食材，變得更方便食用。（記者劉濱銓攝）

2017-12-12 17:18

〔記者劉濱銓／南投報導〕林務局、台大實驗林為提升部落傳統作物多元化利用，開發出樹豆漿、台灣原生香料，透過木藝文創包裝，提升附加價值，盼開拓傳統作物市場需求，增加原民經濟收入。

信義鄉布農傳統香料開發成香料調味鹽，再以台大實驗林的木工資源，製成充滿文創氣息的香料產品。（記者劉濱銓攝）

南投信義鄉布農族，傳統飲食都用山肉桂、馬告（山胡椒）、食茱萸等香料提味，再配上有「布農威而鋼」之稱的樹豆排骨湯，成為原民餐飲一大特色，然因一般民眾少有機會品嘗。

信義鄉原生特色食材品評會，現場展示多道以原民傳統作物製成的餐點。（記者劉濱銓攝）

林務局、台大實驗林今在信義鄉望鄉部落舉辦「原生特色食材品評會」，發表以「布農威而鋼」樹豆所製成的樹豆漿，以及用山肉桂、馬告、食茱萸等原民香料為基底研製的香料調味鹽，並邀請部落居民前來試吃品評，提供意見作為日後口味調整與商品化的參考。

信義鄉原生特色食材品評會，現場展示多道以原民傳統作物製成的餐點。（記者劉濱銓攝）

林務局長林華慶表示，藉由試吃品評盼能選出原生香料的明日之星，擴大原民傳統作物市場需求，除能永續林業與林下經濟發展，也能進一步讓原民經濟收入獲得滿足。

信義鄉原生特色食材品評會，林務局局長林華慶（右）也到場試吃。（記者劉濱銓攝）

台大實驗林則說，樹豆漿產品有即飲與沖泡2款產品，原生香料目前則有山肉桂、馬告、食茱萸等口味，但經過品評後會選出最具代表性與競爭力的產品，尤其香料包裝還援引實驗林的木工資源，讓商品更具文創性，日後也能成為部落的旅遊紀念品。