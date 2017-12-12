環球心願樹送2000份耶誕禮 首度傳愛到馬來西亞

5歲小菡與72歲阿嬤代表所有的受贈者，收下耶誕禮果汁機。（記者詹士弘攝）

2017-12-12 17:13

〔記者詹士弘／雲林報導〕為圓家扶孩童一個希望、一個夢想，環球幼兒園攜手雲林家扶辦理心願樹活動，今年邁向第12年，今天將集眾人愛心的2000份耶誕禮物，環球師生以接力方式，從心願樹將送上幸福專車，將社會大眾滿滿的愛帶給雲林家扶與台東、澎湖的小朋友，也首度把愛傳往馬來西亞。

雲林家扶主委陳燦勳、前主任龐雨辰牽著5歲小菡與72歲阿嬤，代表所有的受贈者，收下禮物果汁機，這是環球科大校友小萱從新聞報導看到小菡的心願，希望有果汁機打果汁，讓牙齒不好的阿嬤喝果汁補充營養；小萱表示，自己在學習過程中也接受社會大眾關心與協助，這次帶著回饋的心，從手心向上、到手心向下，回過頭來幫助家扶孩童。

環球科大董事長許淑敏表示，環球心願樹走過12年，希望能繼續與家扶攜手，為弱勢兒童圓夢，今年第一次把禮物傳到馬來西亞，希望未來能把愛傳到東南亞，多一份愛的傳遞，希望讓社會更祥和。

今年的心願樹，有來自斗六市長謝淑亞與公所同仁以及甘妹小姐認領150份心願禮物，台塑麥寮管理部大力支持帶來231份禮物、台中市張雯禎年年號召朋友備齊500份心願禮物；還有環球總務處募集同仁200份禮物、環球幼兒園已畢業學生家長書階媽媽感謝「心願樹」，讓孩子學會分享愛，募集200份禮物，讓家扶兒感受到愛的教育；還有考選部政務次長許舒翔、台中醫師夫人聯誼會、台灣省國際蘭馨交流協會、虎尾東區扶輪社、成大醫院小蔓媽媽、捷安特斗六家樂福店、志豪工業有限公司、環科大師生們等與善心人士的愛心支持。

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