3公分太長？高一生理小平頭不合格 家長不服氣

2017-12-12 17:04

〔記者歐素美／台中報導〕一名就讀台中市私立新民高中1年級的男同學，頭髮約只有3公分長，卻被學校教官要求再往上理2、3公分，學生事後雖配合再將頭髮剪短，但家長很不服氣，質疑髮禁不是解除了，而且孩子的頭髮並不長，學校教官的要求很不合理；新民高中生活管理組長余俊慰表示，學校並不會因服儀不合格就處罰學生，只是要求學生自主管理，要展現年輕朝氣。

家長表示，其孩子就讀新民高中1年級，頭髮一向都理得很短，但最近校方進行服儀檢查，全班51人竟有約20人不合格，其孩子即其中之一，但他的孩子頭髮不到3公分長，也未染未燙，認為髮禁早就解除，校方如此要求很不合理，事後孩子雖配合再將頭髮剪短，但身為家長，他很不服氣。

新民高中生活管理組長余俊慰表示，該名家長曾打電話到學校反映該問題，因不肯提供詳細的資訊，校方也難深入了解處理。

余俊慰強調，教官進行服儀檢查，主要是希望學生能自主管理，不要披頭散髮，頭髮長度不要遮住五官，不要染髮傷害身體，以展現年輕朝氣，就算學生服儀不合格，校方只會勸導，不會因此處罰學生，學生不會有任何權益損失。

教育局深入了解後指出，校方表示，根據該校「教師輔導與管教學生辦法注意事項」規定，除為防止危害學生安全或防止疾病傳染所必要者外，學校不得限制學生髮式或據以處罰，以維護學生身體自主權及人格發展權。

針對學生髮式規範，學校樂意與家長及學生進行溝通，即時解決個案性問題，並將透過公開場合再次向學生及教職員們宣導學校規定。