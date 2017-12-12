時力要何煖軒下台 華航千字沉痛回應

2017-12-12 17:07

〔記者陳宜加／台北報導〕華航近日以「破壞勞資關係為由」解僱、記過3名參與「交通部工時大體檢」抗議行動的工會幹部員工。對此，立院時代力量黨團今召開記者會，要求華航董事長何煖軒下台。華航發出千字聲明回應，工會將一般事務與重大違失綁在一起，無法容忍這樣的失序和汙衊，希望受到公平對待。

華航表示，有關外界關心空服員人事異動案，重申勞資對話應基於事實，公司正進行人事評議程序，根本尚未懲處，就不斷有「撤回懲處」的錯誤訊息，誤導公司內外輿論，貶低大眾對華航的評價，事實上，三名空服員正常在職，今天一名飛越南值勤，一名飛韓國值勤，另一名休假，被撤職是完全錯誤的消息。

華航指出，經歷去年罷工，已經大幅提升員工待遇為大眾所稱羨，雖然華航是上市公司、自負盈虧，對內一切符合法規並依公司治理精神，但仍高度重視內外的批評指教，不斷自己保持開放態度，因此對任何人事評議結果都格外謹慎對待，請外界相信革新後的華航，絕不會做出不符合法令及公司治理原則的行為。

針對部分員工的過當行為，包括以血色顏料玷污華航制服，並公開發表「請問這種飛機你敢坐嗎？」發言，是華航上下所難以接受的，擔憂這樣過激的行動及扭曲事實的發言，本身已經喪失對這份工作的忠誠與尊重，超出勞資溝通的界線，更嚴重傷害了兢兢業業，為捍衛華航飛安形象努力奉獻的無數華航人的心。

華航表示，事實上，過去一年多來，華航員工待遇提高、勞資爭議漸歇，公司上下一心，已創下近年來難得的營運績效，並可望在年底開花結果，宣布傲人的成績。華航的勞動條件及經營績效早已非去年情境。

但是，就在華航休假規定與待遇都優於國內主要企業的同時，卻因一例一休修法討論正熾，被刻意誤導的言論捲進漩渦，意圖將罷工以來華航全體打拚出來的營業成果及重建的品牌形象摧毀，深感遺憾與難過，也願意將事實攤在陽光下接受檢視，希望獲得理解。

華航說，民主時代，每個人都有發言機會，但公司治理有義務及責任維持組織內部公平與紀律。舉例來說，哪一間航空公司允許制服標新立異？統一制服規定看似不符民主，卻影響飛安，讓乘客辨識獲得引導，且透過制服建立員工專業心態與自信，並代表公司形象，讓身著制服的所有員工拿出最佳表現服務乘客。

華航表示，華航是台灣值得驕傲的航空品牌，有任何不同意見，用更適切的方式表達，華航都願意坐下來討論，但擁有這麼好商品的一家公司，被部分員工用消費者抵制黑心商品的方式，汙損公司制服並呼籲乘客不要搭乘，不只觸及了公司生存的底線，超出言論自由的界線，更違背勞動契約中最核心的忠誠信賴原則，「沒有一家公司能容忍這樣的失序和汙衊。」

華航強調，少部分工會領袖勤前喝酒，觸犯航安規範，置全機乘客於危難，所幸起飛前被華航主動驗出，八月已被解雇並勒令停飛，仍被工會留任；另有工會幹部值勤未經主管同意擅離機艙，未執行航安檢查，讓公司蒙受停航處分風險，當事人被解僱後向勞動部申訴也遭駁回，工會仍力挺並將一切推給勞資關係。

華航說，工會將一般事務討論與重大違失綁在一起，混淆外界視聽，有待商榷，希望外界能了解華航經營的難處，給予指導願意改進，也希望受到公平對待。