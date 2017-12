外籍師坐鎮把關 偏鄉3校學童樂學英文

內角、玉豐、竹門等3所國小共聘外籍老師,今天設計闖關活動,讓學童透過生動活潑遊戲方式樂學英文,小朋友玩得不亦樂乎,英語朗朗上口。(記者王涵平攝)

2017-12-12 16:50

[記者王涵平/台南報導]偏鄉學童難得碰上外籍人士學英文,內角、玉豐、竹門等3所國小共聘外籍老師,今天設計闖關活動,讓學童透過生動活潑遊戲方式樂學英文,小朋友玩得不亦樂乎,英語朗朗上口。

3校聯合英語闖關活動今天在內角國小舉行,8關分別是「再見See you again」、「自我介紹About your self」、「彩色人生Color your life」、「9宮格大挑戰3 by 3 grid」、「大顯身手Twister」、「Brenden老師說」、「我的外籍老師About Brenden」和「聖誕快樂Merry Xmas」,Brenden老師擔任關主。

3校總計265位小朋友需運用平日所學,展現團隊精神才能安全過關,如英語單字拼讀、運用生活化的英語自我介紹、聽英語做動作,還有團隊的密室逃脫關卡,小朋友為了要儘速過關,聚精會神表達英語,十分可愛。

內角國小六年級莊詠捷、玉豐國小六年級張祐誠與竹門國小四年級方玉美、吳宜珊都覺得跟外籍老師學英語很有趣,認為Brenden老師擅長用豐富的肢體語言、即興的表演與師生互動的教學方式,讓人更專注學習英語,從遊戲中運用所學,表達自己的想法,收穫滿滿,更有勇氣開口說英文。

內角國小校長黃明漢表示,與玉豐、竹門國小共同籌畫聯合闖關活動,發揮資源共享,激發教師專業素養,展現偏鄉學校創意辦學的成效,內角國小連續3年榮獲全市英語讀劇比賽特優,今年全國五年級英語學力測驗中,創下高於全國平均4分的佳績。