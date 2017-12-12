台南火車站改建封無障礙坡道 身障民眾抱怨不方便

2017-12-12 16:39

〔記者王俊忠／台南報導〕台南火車站改建工程啟動，近日有身障人陳情站方大門唯一的北側無障礙坡道因施工圍籬圍擋封閉，今天市議員呂維胤偕身障權益保障委員與站方值班主管到場會勘，呂維胤要求車站兩側需讓身障朋友通行便利，包括新設坡道、清除障礙物及增設無障礙臨時接送區，並請包商施工時不該忽視無障礙空間，保障身障人士權益。

呂維胤表示，昨天接獲南市身障權益保障委員會委員邱麗夙陳情指台南火車站大門唯一的無障礙坡道遭施工圍籬封住，導致身障者被迫須逆向走在機車道才能繞行進入，實在危險，即與委員邱麗夙、林昭坤到火車站瞭解現況。

火車站值班副站長王勝民表示，前天經值班副站長反映後已要求包商在車站北側有高低差的台階先以柏油施做一處斜坡道，目前斜坡道已完工，隔日將開放。

但因站方北側斜坡道位置依然需要身障人逆向通行才能抵達，呂維胤建議移除北側人行道外側盆栽，讓騎樓與人行道打通，使身障者能直接安全的進入人行道。另外，站方南側廣場鄰近接送區，呂議員建議火車站設置無障礙臨時接送區及新增一處斜坡道，讓身障人能順利通行，也能安全上下車。王勝民允諾實施，工期約一週。

對於台南火車站同意改善無障礙空間、調整路線，呂維胤與兩位委員表達謝意、同時呼籲各公共空間若在施工時應該注意身障者行的權益。呂維胤表示，據統計，南市目前身障人口達9萬多人，身障人前進的每一步都需花費比常人更多力氣，希望未來各單位請廠商施工或規劃道路時，須顧慮身障朋友們的動線是否順暢？給身障人友善的無障礙空間。