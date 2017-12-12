聽障生巧手摺紙人 獲大學教師肯定

大甲高中林育蒍摺出栩栩如生作品。（記者張軒哲攝）

2017-12-12 16:34

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲高中聽障生林育蒍，要靠助聽器才能聽見聲音，他從小愛摺紙，經常利用廢紙摺出卡通或遊戲人物，近期摺出電玩遊戲人物，栩栩如生的紙人受到大學設計系教師青睞，讓學科成績欠佳的他信心大增，靠巧手在寂靜世界摺出一片天。

林育蒍在農村成長，因先天性聽障，國小一年級開始戴助聽器矯正聽力，他就讀國小開始摺紙，常隨手利用日曆紙摺飛機、小船或動物、卡通人物等，家中擺滿一堆摺紙作品。林育蒍並未接受完整的美術教育，他從高一才開始學習繪畫，也選讀大甲高中美工學程。

目前就讀高三的林育蒍說，因為學科成績不佳，高二時媽媽見他不溫習課業，一直摺紙，索性將家中的摺紙作品丟掉。大甲高中輔導教師李佳玲說，林育蒍有一雙巧手，用廢紙跟透明膠帶就能輕易摺出作品，校方跟林媽媽溝通後，家長也改為支持他投入摺紙藝術，學校的行政人員還自掏腰包購買各種材質的紙張，贊助林育蒍創作。

大甲高中校長蕭建華說，林育蒍的摺紙作品在學校的藝廊展出，有台中科大設計學院的教師參觀藝廊發現，還頻頻詢問，認為他很有天分，讓內向害羞的他信心大增。

林育蒍說，自己想到什麼造型，會嘗試摺看看，目前最愛摺遊戲人物，希望明年能就讀科大設計相關類科，也能學習更多摺紙藝術技巧。

大甲高中林育蒍熱愛摺紙藝術。（記者張軒哲攝）