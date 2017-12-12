新制服有櫃姐fu⋯ 桃園藝文場館志工新裝走秀

桃園藝文場館志工2018套裝制服新亮相，很有櫃姐ffu⋯。（記者李容萍攝）

2017-12-12 15:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府藝文設施管理中心昨晚舉辦年度志工感恩餐會，志工們穿著嶄新套裝制服亮相走秀，展現全新的氣象。

桃園藝文場館志工2018套裝制服新亮相，很有櫃姐ffu⋯。（記者李容萍攝）

新款制服採西式套裝設計，款式剪裁簡潔俐落，圓點灰色系設計，不僅呼應桃園展演中心外觀顏色，更顯年輕朝氣，男士搭配領帶，女士搭配領巾，營造出專業大方的服務形象，許多志工界的朋友今天看到新制服，直說很有櫃姐、專業人員的fu，還開玩笑「跳槽」藝設中心當志工穿的比較漂亮。

桃園藝文場館志工2018套裝制服新亮相，很有櫃姐ffu⋯。（記者李容萍攝）

包括所屬桃園展演中心、中壢藝術館、桃園光影文化館服勤志工，明年1月起將換著全新套裝制服，以全面提升各藝文場館專業服務品質，帶給民眾耳目一新的感受。

桃園藝文場館志工2018套裝制服新亮相，很有櫃姐ffu⋯。（記者李容萍攝）

藝文設施管理中心主任王啟仲表示，目前藝設中心共有超過150位志工，每年服務超過768場以上藝文活動，為桃園服務57萬以上觀眾人次，是館舍營運及服務最重要的人力來源；迎接新的一年，中心辦理儲備志工召募，只要年滿18歲以上，口齒清晰，體能佳，配合度高，具有服務熱忱及願意參與文化推廣活動者，均可報名。

桃園藝文場館志工2018套裝制服新亮相，很有櫃姐ffu⋯。（記者李容萍攝）

藝設中心志工隊中壢館分隊長鍾秀鳳也說，志工夥伴對於將穿著美觀大方的西服套裝服勤都感到興奮，相信大家穿上正式套裝，更以身為藝設中心的志工為榮。