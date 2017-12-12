扳倒棒球名校 新竹市成德高中棒球隊獲全國青棒聯賽鋁棒組第5名

2017-12-12 16:03

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市成德高中棒球隊在106學年度高中棒球運動聯賽鋁棒組中拿到第5名佳績，是球隊成立至今最佳成績，在教練陳同霆、邱郁達帶領下，打敗傳統棒球強隊台中西苑高中、美和高中及南英商工，堪為佳績。

高中棒球運動聯賽是國內青棒年度重要賽事，鋁棒組4日到10日舉行，有58支隊伍參加，新竹市成德高中擊敗麥寮高中、傳統強隊台中市西苑高中後挺進8強，再以4比1擊敗屏東縣美和高中、7比3扳倒台南市南英商工，雖無緣進入4強，仍摘下歷年最佳成績第5名。

成德高中表示，此次表現優異的中外野手梁少宇，在對西苑高中的賽事中擊出底定大局的關鍵安打，協助球隊前進八強。固定打第一棒的他，不僅守備範圍廣、腳程快，上壘率也高，具打擊爆發力的他，更是國內少數展現長打潛力好手。

從西門國小就打棒球，梁少宇從小把中信兄弟球星「恰恰」彭政閔視為學習標竿，常常看彭政閔球賽轉播，從小細節學習打擊技巧，每天練球至少4小時，假日也幾乎由教練培訓練習、全年無休，每天練打1000次是家常便飯，未來希望以前進職棒為目標。

同樣是高一的主戰投手陳冠儒，雖然身高只有166公分，側投的他球速不快但尾勁強，加上控球能力不錯，擅長把球投在邊邊角角，往往讓打者吃癟。

此次賽事陳冠儒完投勝麥寮高中，堪稱是升上青棒後的代表作，未來也是以職棒為目標，希望持續成長進步，投出一片天。