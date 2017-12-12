期間限定！機捷8折一日票 加送沿線商家優惠券

桃園大眾捷運公司推出期間限定、打8折的冬季一日票，並配合沿線商家推出優惠券。（記者陳昀攝）

2017-12-12 16:01

［記者陳昀／桃園報導］桃園大眾捷運公司15日起至明年3月5日，推出期間限定的「冬季一日票」，原價360元打8折，限當日購買、當日使用，並首次結合機場捷運沿線商家推出優惠券。五月天10場演唱會、桃園鐵玫瑰熱音賞年底都在機捷沿線登場，民眾可善加利用。

桃捷公司董事長劉坤億指出，因應歲末年終，12月15日至明年3月5日推出票價8折的冬季一日票，當日購買、當日使用，不限車種、不限搭乘次數。

他說，「冬季一日票」以金色、紅色、白色與綠色打造閃耀的雪花票卡，正面以狗掌為基礎變化出雪花、煙火造型，點綴耶誕節氣氛，背面還有2隻臘腸狗圖案，慶祝即將到來的狗年。

桃捷公司也配合機捷沿線商家推出優惠券，購票即送1張，開放兌換至明年7月15日止。憑優惠券可兌換「MITSUI OUTLET PARK 林口」全館超值優惠券一張、「A8環球購物中心好飯食堂」100元抵用券、「A9環球購物中心22:02火鍋。樂活」澳洲和牛梅花肉兌換券一份、「星球工坊爆米花」全品項9折優惠暨10g嚐鮮包兌換券（限華泰名品城、台北微風站前店、台北101觀景台店使用）。

五月天23日起將在機捷A19站的桃園國際棒球場陸續辦10場演唱會，23日當天機捷A20站的桃園高鐵站前廣場也舉行桃園鐵玫瑰熱音賞，田馥甄、盧廣仲、李英宏、葛仲珊和滅火器樂團都將到場開唱。

劉坤億指出，民眾可利用一日票卡參加演唱會、沿線商家活動，並於寒假及春節來場輕旅行、玩遍北北桃，詳情可查詢桃捷公司網站，或電洽：（03）286-8789。