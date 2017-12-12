國營事業空污減量座談 環團批：減污九牛一毛、罔顧市民健康

2017-12-12 15:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕環保署今於市府環保局召開國營事業空污減量座談會，南部反空污大聯盟檢視國營事業提出的改善計畫，中鋼未來5年減汙0.3%，中油未來3年減汙3%，台電未來6年減0%，質疑減污九牛一毛，罔顧市民健康。

南部反空汙大聯盟秘書長邱春華表示，中鋼105年排放硫氧化物、氮氧化物、懸浮微粒、揮發性有機物總計1萬8048公噸，107年到111年減量計畫竟只預計減0.3%，幾乎等於0%。

聯盟指出，中鋼12月7日說要研擬計畫汰換煉焦爐濕式淬火設備，並分批分階段增設室內化堆置設施，但中鋼並未說明計畫汰換及分批分階段增設的期程為何？如果要5年到10年，高屏民眾300萬人還要再吸5年10年的廢氣？

高雄健康空氣行動聯盟黃義英理事長表示，中鋼子公司中龍鋼鐵及豐興鋼鐵鍋爐都天然氣了，使台中及豐原空氣大幅改善，中龍公司已投資90億元，將33公頃原料堆置場改為室內化儲存，預計109年底完工，並提高廠內自產爐氣回收發電比例，以降低台電發電負荷，為何在高雄的中鋼就是不願意改？

南部反空汙大聯盟要求中鋼比照中龍在3年內將壓煉製程改為天然氣，中鋼煉焦爐焠火塔溼式改乾式、煤礦砂堆置場室內貯存。

要健康婆婆媽媽團高雄團長洪秀菊表示，台電興達電廠減污計畫也很離譜，興達電廠103年排放2002萬公噸溫室氣體（占全國第2），卻只預計108年減180公噸，等於只減0.0001%都不到，通霄、林口電廠都在106及107年汰換成天然氣，興達電廠燃煤機組一、二機卻預計於113年才開始汰換，興達電廠及大林電廠都有港口，接天然氣很方便，現在每年東北季風來，廢氣直接吹向高雄市。

南部反空污大聯盟要求比照通霄、林口在108年汰換為天然氣，另外中油105年排放硫氧化物、氮氧化物、懸浮微粒、揮發性有機物總計7157公噸，107年預計減3%，108年到109則沒有任何減汙計畫，完全不顧高雄市民的健康。

林園反空污護家園協會理事蘇義昌表示，環保署資料寫中鋼投入152億，中油投入140億做汙染防治，但這些費用已於102至106年間執行完畢，並非未來要投入的費用，對照105年台電稅前盈餘396億，中油354億，中鋼219億，要求國營事業拿出經費做汙染防治並不為過。

聯盟提出四大訴求，包括興達、大林電廠、中鋼、中油3年內總懸浮微粒降低50%，大林、興達電廠都有碼頭，連接天然氣管線很方便，應108年起禁燒生煤，改燒天然氣。

另五輕認可量應歸零，且不得啟用新四輕計畫，同步停止國土計劃定南星洲際填海放油槽；中鋼應在3年內將壓煉製程改為天然氣，中鋼煉焦爐焠火塔溼式改乾式、煤礦砂堆置場室內貯存。