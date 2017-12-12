貢獻藝術教育 「美術教師之父」樊湘濱獲終身成就獎

教育部今頒藝術教育貢獻獎 ，「美術教師之父」清大退休教授樊湘濱獲得「終身成就獎」。（圖由教育部提供）

2017-12-12 15:43

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今天頒發第4屆「教育部藝術教育貢獻獎」，清大退休教授樊湘濱、新興閣掌中劇團團長鍾任壁，及文藻外語大學等校駐校藝術家曾文忠，獲得「終身成就獎」。

清大藝術與設計學系退休教授樊湘濱首創美術科，培育台灣第一線美術教師，1949年跟隨振華文學院師生來台灣之後，自台灣師範大學美術系畢業，研擬國中小藝術課程、倡導學校美術鑑賞課程。他表示，有感於當時相關師培單位都停招藝術科，憂心台灣出現美術教育人才斷層，因為對藝術教育的熱愛，自告奮勇創建新竹師專美術教育科系。

教育部評審團肯定樊湘濱，終身戮力培育國內數千位第一線美術師資，如同美術教師之父，甚至退休後仍持續關心學生，奉獻藝術教育47年，是培育台灣無數藝術教育師資及創作人才之推手。

新興閣掌中劇團團長鍾任壁首創「掌中戲入校園」，將傳統藝術的「美感教育」、「技藝傳承」、「戲劇創新」落實在學校教育傳承中，於宜蘭縣孝威國小執教創設「宜馨閣掌中劇團」至今已25年，長期扎根經營校園，成果斐然。自民國89年起，每半年辦理「布袋戲成人研習班」、「布袋戲兒童研習班」，培訓種子教師並嘉惠學子，教育部評審團肯定鍾任壁現達高齡86歲，仍持續不輟地指導後輩子弟進行校園藝術扎根，提升兒童美育及傳藝之培養，以身示範，承先啟後，無怨無悔。

屆齡84歲的文藻外語大學等多校駐校藝術家曾文忠，曾任教於國中、國小美術教師達35年，後期從事美術專業創作及社會美育之推廣，創作生涯長達60年的他，於環遊世界寫生考察美術50餘國後，深刻認為「家鄉最美」，故致力鄉土藝術推廣，在高雄美濃設立「曾文忠美術館」，同時設立美術獎學金，更捐贈超過120個機關學校及團體巨幅壁畫，將社區藝術營造、鄉土藝術扎根的美育推廣工作使命當作終身志業。曾文忠表示，希望讓社會大眾隨時隨地感受藝術存在，他會繼續做下去，直到做不了為止。

獲績優學校獎的土庫商工，位於雲林縣農業鄉鎮，發展出版畫創作、油漆裝潢與馬賽克鑲嵌，打造出彰雲嘉高中職版畫教學中心，還走進鄉鎮，帶領學童學習馬賽克技藝，與社區居民共同完成長達13公尺的馬賽克壁畫「有櫻來坐」，成為馬光社區藝術地標。教育部同時也頒發「績優團體」、「績優學校」、「教學傑出」、「活動奉獻」等獎項，今年共計98件參選，遴選出25個團體及13位個人予以表揚。

教育部今頒藝術教育貢獻獎 ，新興閣掌中劇團團長鍾任壁獲得「終身成就獎」。（圖由教育部提供）