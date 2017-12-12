台北能源之丘 二期規劃於南港山豬窟掩埋場

2017-12-12 15:20

〔記者周彥妤／台北報導〕「台北能源之丘」座落北市木柵福德坑環保復育園區，是全國首座由掩埋場轉型的太陽能電廠。環保局指出，自今年1月掛錶發電至12月7日止，累積發電量達200萬度，提前達年度預期目標，未來將推動第2期，規劃於南港山豬窟掩埋場的山水綠生態公園，設置容量約100萬瓦的地面型太陽光電發電系統，加上內湖資源回收場的太陽光電發電，估計年發電量最高可達100萬度。

環保局表示，北市因地狹人稠、寸土寸金，難以大面積設置太陽光電系統，福德坑環保復育園區前身是垃圾掩埋場，腹地廣大，為加速北市綠能創電，「台北能源之丘」即由北市府釋出土地、廠商出資，公私協力興建太陽光電系統。

環保局指出，福德坑在3公頃土地面積上設置7680片太陽能板，設計容量約200萬瓦，年發電量最高可達200萬度，每年可減少約1000公噸二氧化碳排放量，相當於3座大安森林公園的吸碳量。

由於綠能發電提早達標，為延續經驗，環保局近期將辦理招商說明，持續推動「台北能源之丘」第2期，規劃於南港山豬窟掩埋場的山水綠生態公園，設置容量約100萬瓦地面型太陽光電發電系統，並搭配內湖資源回收場設置屋頂型太陽光電發電系統，估計年發電量最高可達100萬度。