行政院將跟進中市政策 補助汰換鍋爐

2017-12-12 14:49

〔記者歐素美／台中報導〕行政院長賴清德12日與中南部縣市首長研商改善空汙的對策，賴院長除肯定市府減少中火500萬噸生煤許可量的政策，並通過將2成移動汙染源的空汙費下放地方，未來台中市一年將可增加8千萬空汙費，另行政院也採納台中市政府提案，將跟進補助業者汰換小

行政院賴院長邀集中南部縣市首長，因目前正值議會總質詢期間，市長林佳龍與環保局長白智榮皆於議會備詢，因此由台中市副市長林依瑩與環保局副局長陳宏益代表出席。

陳宏益轉述會中狀況表示，賴院長於會中再次重申支持市府減少台中火力發電廠500萬噸生煤許可量的政策，與市府所提的綠色交通計畫、86項跨局處空汙減量措施，也期許各地方政府彼此交流空汙防治經驗。

陳宏益並指出，這次會議主要討論「空汙法」修正案，會中決議將2成移動汙染源的空汙費下放地方，初估中市府一年可增加8000萬元空汙費，市府將持續使用該經費，加強汰換老舊柴油車及二行程機車。

副市長林依瑩則在會中發言指出，台中市已於104年補助業者汰換中小型燃油鍋爐改為燃氣，盼中央能夠跟進，此提議也在會中獲得經濟部與環保署承諾，可於今年底就跟進政策，藉由中央的補助，不僅減輕台中市的負擔，也能全國一致汰換燃油鍋爐改為燃氣。

林副市長並爭取中央授權地方政府加嚴管理營建工地，以減少產生逸散污染源，此部分也獲行政院支持，將會配合空汙法修正，授權地方自訂法源，依據各地狀況加嚴管理營建工地。