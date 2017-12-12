台南女中百年校慶 紀念品超搶手

台南女中慶祝百年校慶，推出紀念商品。（記者劉婉君攝）

2017-12-12 14:45

［記者劉婉君／台南報導］台南女中將於16日舉行百年校慶，校方最近推出一系列紀念商品，包括百年校慶紀念米、一卡通、馬卡龍、牛樟芝手工皂及便條紙等，吸引師生及校友搶購。

南女慶祝創校百年，去年底即推出一系列慶祝活動，相關紀念商品也陸續上架，百年南女歷屆制服的紙娃娃，模樣可愛，受到學生喜愛，限量150盒的馬卡龍上印有南女的校徽，更是一推出就被預約一空，其餘商品也一樣超人氣，目前仍接受預訂中。

16日南女百年校慶運動會開幕，94歲的一高女校友劉秀華、92歲的日籍校友、和南女同樣百歲的退休老師劉大澄都將回校參與，當天將一高女及二高女校友的祝福儀式，及千人辦桌流水席。

會中並將頒發6位校友典範成就獎，包括台灣第一位女建築師王秀蓮、第一位女大學校長蘇慧貞、第一位女性財政部長郭婉容、第一位女性經濟學碩士侯金英、東京大學第一位女性博士也是第一位外籍博士林曼麗、美國國家科學院第一位女性物理院士喬玲麗。

台南女中走過100年，1917年由台灣總督府創立「總督府台南高等女學校」，於兩廣會館（原台南市警察局）為臨時校舍；1921年台南總督府成立「台南州立台南女子高等普通學校」，同樣暫借兩廣會館上課。1922年「台南高等女學校」更名「台南州立台南第一高等女學校」，簡稱一高女，「台南州立台南女子高等普通學校」更名為「台南州立第二高等女學校」，簡稱二高女；1947年9月1日，一高女與二高女合併，改為「台灣省立台南女子中學」。2000年改名為「國立台南女子高級中學」。