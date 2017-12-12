「台南築角」廣邀人才 北上宣傳

2017-12-12 14:21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「台南築角」創意營造計畫預計於明年1月底開始由社區提報營造地點，3月份開始受理創作團隊報名，台南市都發局藉由參加北部研討會分享案例，「招兵買馬」鼓勵年青人南下參與，也將擇期辦理說明會。

今年後壁仕安的「共好故事屋」從里民共食出發，即試圖活絡在地情感為核心價值，重新復舊，改建已經荒廢多年的豬舍及牛棚成為新據點。這項由林健樺老師主導仕安社造多年，現已創設嬉遊境空間構築工作室將長期蹲點。

另外，鹽水橋南社區由曾在鹽水任教的多年的翁政凱老師率領明道大學景觀與環境設計學系學生南下駐地，在今年提計畫打造社區環境劇場，還將學期課程與此計畫結合。學生團隊除了動手操作實務之外，更進一步設想未來營造點營運，並設計特色展售台，讓硬體、軟體及人力同步到位，牽動老街的整體活力與共識。

都發局表示，中原大學設計學院日前主辦的「大學社會責任實踐論壇：2017青年參與社區規劃（師）相關制度研討會暨工作坊」，南市即組團參加，該研討會包括桃園市、新竹市、台北市、基隆市也作經驗分享。

都發局表示，台南築角輔導團隊北上參加，除與外縣市交流外，更希望拉攏北部青年，能組隊參加下一階段計畫，網羅青年設計師駐地破除疆界的限制，尤其老年化人口及偏鄉青年外流議題，包括教育部也推廣鼓勵大專院校學子善盡社會責任，從當學生開始學習與社會脈動併進，結合所學且進入群眾中實踐，儼然已經是一種趨勢。