大手牽小手 作伙來焢窯 竹市親子焢窯週六登場

大手牽小手、作伙來焢窯！竹市親子焢窯將於16日盛大登場！（記者蔡彰盛攝）

2017-12-12 14:14

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕想在冬天品嘗親手悶烤的熱騰騰番薯嗎？懷念在田中焢窯，與家人共享歡聚時光的童年回憶嗎？眾所期待的親子焢窯又來了！新竹市政府舉辦「2017大手牽小手－作伙來焢窯」活動將在16日週六展開，市長林智堅今天重溫童年焢窯樂趣，並示範體驗焢窯的最佳裝扮，邀請民眾大手牽小手，體驗野炊自然的農村樂趣。

林智堅表示，他是香山的囝仔，最期待稻米收割後，和厝邊隔壁相招焢窯，是他童年兒時難忘的回憶，而現在的孩子卻沒有機會體驗，期盼透過親子控窯，讓孩子接觸大自然，體會農民的辛勞。

他說，南隘地區好山好水，是新竹市的「世外桃源」，日前也和南隘國小的孩子一起收割「珍隘米」，當時遇到一位家長和他分享，過去南隘從來沒有這麼熱鬧過，去年市府舉辦焢窯，吸引超過6千民眾共襄盛舉，讓當地居民很雀躍，因此更佳期待今年的親子焢窯，讓更多人來到南隘參與焢窯，體驗美好的田園風光。

去年親子焢窯受到民眾歡迎，今年許多民眾紛紛打電話或網路詢問，今年親子烘窯活動延續去年的熱力，開放網路和現場報名之後，500名額隨即被「秒殺」，林智堅邀請辛勤工作的市民，週六前來南隘，大手牽小手一同創造屬於農村的美好記憶。

林智堅也示範從頭到腳體驗焢窯的最佳穿著，他說，穿戴帽子，不僅能防風、防雨，更可以保暖；而衣服、褲子，則以不怕髒的深色、牛仔布料為主；最後穿上布鞋或雨鞋，可以輕鬆自如的有在農地上體驗焢窯。

林智堅等人將番薯、烤雞等食材放入土窯悶烤，空氣中瀰漫焢窯香，眾人在稻田中，享受熱騰騰、香氣四溢的烤雞，許多人稱讚「好香喔！」、「烤雞很好吃」，現場充滿歡笑。

勞工處長黃錦源表示，「2017大手牽小手－作伙來焢窯」將在16日上午9點到下午4點在南隘路二段農地展開，除焢窯活動外，還安排南隘社區的特色美食攤位和勞動宣導，還有親子體驗遊戲以及藝文表演，並且邀請到金曲歌手以莉．高露等藝人到場演唱，歡迎大家大手拉小手，享受最天然的食物的味道、享受與土地的連結。

勞工處表示，報名成功的市民，在活動當日記得持匯款人的身分證，在上午10點前完成報到，就可取回押金。