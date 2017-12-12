全台十大熱搜景點 這個老字號景點拿下第一

武陵農場四季皆美，是網友的最愛，搶下10大熱搜旅遊景點冠軍。（圖為武陵農場去年楓葉季美景，取自武陵農場臉書粉絲團）。

2017-12-12 14:13

〔記者廖千瑩／台北報導〕迎接2017跨年倒數，Yahoo奇摩今天公布2017年跨裝置年度「10大熱搜旅遊景點」排行榜。結果顯示，老字號景點歷久不衰，「武陵農場」榮登全台10大熱搜景點寶座。

Yahoo奇摩今天公布2017年跨裝置年度「10大熱搜電影」、「10大熱搜旅遊景點」及「10大熱搜電競遊戲」排行榜。綜觀網友搜尋行為，反映台灣網友們在生活中對影視娛樂、旅遊、以及遊戲的關注面向。

其中在10大熱搜旅遊景點排行榜中，主題樂園今年異軍突起，擁有全台最大摩天輪的「麗寶樂園」、結合動物園與遊樂園的「六福村」、中部指標性遊樂園「劍湖山」、結合購物與娛樂的高雄複合式休閒勝地「義大世界」、「夢時代」皆榜上有名，包辦半數熱搜旅遊景點席次。

另南北兩大溫泉名池則各領風騷，有牛奶湯之稱的「北投溫泉」、具全台唯一泥漿泉的「關子嶺溫泉」分別拿下第4、9名，顯見溫泉旅遊的高人氣！

去年的熱搜旅遊景點冠軍「奇美博物館」爆紅後人氣始終不墜，已成台南必去的熱門打卡景點，今年再次入榜，奪下第5名。