空污挨罰創紀錄 正隆紙廠砸6億改善設備 明年8月完工

2017-12-12 14:16

〔記者歐素美／台中報導〕后里正隆紙廠因異味污染，經台中市環保局連續強力處罰4761萬8000元，創下台中市污染源裁罰金額紀錄，正隆紙廠自主提報改善計畫書，允諾投入近6億元經費，針對廢水系統、汽電鍋爐等主要異味來源空污防制設備，進行全面性改善，預計明年8月可完工；環保局長白智榮表示，市府會持續督促正隆紙廠徹底解決異味問題，還給居民乾淨空氣。

正隆紙廠因周界異味明顯超標，104年經環保局檢測發現，通知限期改善，正隆紙廠僅採用局部改善措施，檢測仍未符合標準，環保局按日連罰，裁罰金額累計達3840萬元，今年更成立專案稽查小組，每日於不同時段主動稽查，共稽巡查486次，一經查獲超出標準即祭出重罰。

此外，環保局於今年4月邀集專家學者，辦理改善白煙及異味評鑑輔導會議，提供專業意見供正隆紙廠參考；正隆紙廠也於6月21日主動邀集市府環保局、環保人士及居民進廠，了解異味改善處理方式；7月13日，環保局再邀集居民推薦的專家學者，舉行異味改善工程會議，並再次進廠，針對異味問題進行輔導改善。

在環保局強力稽查及多次輔導之下，正隆紙廠主動提報環保改善計畫書，並投入近6億元經費，全面改善廢水處理系統、廢棄物處理、汽電鍋爐等空污防制設備，以期從製程源頭進行系統性改善，其中，主要異味來源的10號紙機、廢水處理系統、汽電鍋爐、廢污泥槽、廢紙堆置區等相關改善措施，經環保局追蹤共計37項細部工程，至今已完成29項，整體工程進度已近9成，環保局也將持續追蹤，防止異味情形再度發生。

對於正隆紙廠願意投入6億元環保改善經費，並主動提出改善預定執行進度，市府予以肯定，未來將嚴格監督工程進度，督促正隆紙廠務必如期完成改善，提升並維護后里地區空氣品質。

白智榮強調，環保局對於污染源將全力加強查處，杜絕不法情事，若發現異味情形，除深度稽查外，也會進行煙道或周界味異味檢測，一旦查獲違規事證，將依法告發處分，絕不寬貸。