手機提前解約付補貼款 不用先給個資

2017-12-12 13:51

〔記者陳宜加／台北報導〕iPhone X上市後，不少消費者趨之若鶩，紛紛換新約買新機，但由於消費者舊機提前解約，須支付一定手機補貼款，消保處接獲申訴，多數電信業者要求消費者提供詳細個人資料才告知應繳金額，此舉已違反個資法，NCC已協調改善。

消保處簡任秘書陳星宏表示，不少消費者在新手機上市後，便將舊機提前解約、支付補貼款後換綁新約，以較低價格購入新手機，但經查多數電信業者要求消費者提供詳細個人資料、甚至進入實際申辦流程後，才告知手機補貼款數額。

他指出，接獲申訴後洽詢法務部，確認電信業者要求消費者先行提供姓名、出生日期、身分證字號等詳細個人資料的行為，已逾越必要程度，違反個人資料保護法，消保處已請NCC督促電信業者改善完畢，目前消費者毋須再提供個資。

陳星宏指出，消費者為了以較低價格購買新機，通常選擇簽約、續約一定期間，換取電信業者提供補貼款，金額多寡影響申辦意願，屬於重要消費資訊，電信業者應主動揭露；消費者也可以透過門市、客服或網路等管道獲知補貼款金額。

消保處提醒，消費者購買新機，申辦前應詳細比較各電信業者資費方案，尤其應注意提前解約時，所應負擔的補貼款數額；另外，向電信業者查詢各項資費方案補貼款數額時，應謹慎保護個人資料，切勿輕易提供，以免自身權益受損。

消保處表示，倘遇有電信業者不當蒐集個人資料之情形，可撥打1950消費者服務專線，向各地方政府消費者服務中心申訴或至行政院消保處網站申訴。