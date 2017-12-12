台中區資訊月刺激買氣 大手筆送賓士

在資訊月購買筆電，可兌換電影票。（記者張菁雅攝）

2017-12-12 13:08

〔記者張菁雅／台中報導〕台中區資訊月將於15日至20日在大台中國際會展中心登場，共有120家廠商、700個攤位展出。看好年終尾牙採買商機，除了廠商破盤優惠外，主辦單位推出買筆電送電影票、消費滿3000抽賓士等活動，以刺激買氣。

今年台中區資訊月結合硬體設備、通訊、影音、智慧家電、車用電子等產品，規劃六大區域與二大專區，包含了主題政府區、電腦系統區、行動通訊區、智慧家電區、數位學習區、數位周邊區，以及綠能環保電氣車、創意maker兩專區。

台中市電腦公會總幹事張混智表示，今年的政府館可說是歷年資訊月最有看頭的一次，由經濟部工業局帶頭，攜手國發會、TWNIC與台中市政府，共計展出124個攤位，將最新研發的科技與創新產品，一次展示於國人眼前。

另外，人工智慧、電競、4K、電動車也是展場亮點，電腦公會指出，電競活動越來越熱門，今年各家廠商都投入開發新商品，並針對入門者、玩家、重度玩家設計不同商品，滿足各族群的需求。

為刺激消費，主辦單位準備300張電影票，展覽期間購買不限金額、不限品牌的筆電，即可兌換1張；另外，只要在活動前公開分享大會臉書活動，就可在17日當天參加抽獎，有機會以1元將iPhoneX帶回家；而現場消費滿1000元可抽機車、電競筆電，消費滿3000再抽賓士。