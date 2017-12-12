澎湖觀光遊客消費券即將發完 業者希望再加碼

2017-12-12 13:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖縣政府發行的觀光遊客消費券，原本希望延續至明年2月10日，但撐不到1個月，1640萬元消費券即將發完，業者希望縣府能再加碼！澎湖縣議會也認為發行消費券，比花大錢舉辦世界最美麗海灣組織年會效益更大。

活動辦法規定，非澎湖籍的遊客，106年11月21日（以入境日期為準）起至107年2月10日止，只要憑身分證明文件正本、交通票券證明正本，以及合法旅宿業者發票或收據正本，3天2夜即可兌換每人1100元，2天1夜住宿可兌換500元！活動期間兌換完即止。

根據澎湖縣政府旅遊處統計，消費券從11月21日起，至12月11日止，累計兌換消費券總計1552萬7000元，共計發放1萬5424人次，剩餘額度計87萬3000元。最高一天兌換114萬3400元、每天1214人次。平均每天兌換73萬9381元，每天平均為734人次。 依統計數據，今天11月份觀光人次相較去年同期增加9981人次。

由於遊客兌換相當踴躍，預估明天就會全數發完，業者們希望縣府能加碼發行，持續這波秋冬旅遊熱潮，澎湖縣議會也認為發行消費券，每增加1名遊客，就多5000元消費商機，明年要斥資8700萬元大手筆舉辦世界最美麗海灣組織年會，不如增加發行消費券刺激觀光商機較佳；但也有民眾認為，秋冬原本就是澎湖觀光休養生息的季節，不應強衝遊客量，失去觀光品質，反而得不償失。