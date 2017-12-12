陽明海運增資103億 台灣港務「債主變股東」攜手新南向

2017-12-12 13:04

〔記者陳宜加／台北報導〕陽明海運去年虧損連連，去年底減資160億元彌補虧損，並展開公、私募增資計畫，在交通部協助下，本月完成增資103億元，交通部長賀陳旦指出，台灣港務公司「由債主變股東」，將攜手配合新南向政策，拓展倉儲、物流事業版圖。

陽明海運董事長謝志堅表示，增資共籌103億元，內部也進行一連串改善，例如全球集中化管理、優化攬貨策略、電腦系統E化與最重要的內部組織改造等4大措施，加上全球海運環境改善，今年第三季已轉虧為盈，單季賺12億元。

去年陽明海運前三季虧損高達130億元，謝志堅指出，今年前三季累計已減虧99％，目前公募5億股中，港務公司占5％，資金除了改善財務結構，下一步將在20多條船隊解租後，建造或租用3000至8000TEU新船，陸續投入新南向。

他指出，陽明海運在新南向18個國家中，已深耕其中13國2、30年，目前已確定攜手港務公司在印尼泗水投資設立貨櫃集散場，預計明年第一季開始營運。

港務公司董事長吳宏謀表示，新南向是我國重要政策，18國GDP與經濟發展快速，將成台灣發展經濟重要腹地，目標建置完整航運網絡，今年11月交通部政次范植谷與越南簽署合作備忘錄，與馬來西亞、菲律賓、泰國也有密切聯繫。

他說，世界海運航運正在改變且幅度大，包括併購、聯盟重組與航線，需要前瞻思維因應，將與國家重要海運公司合作，提升區域影響力與競爭力。第一個可能建碼頭的國家，根據國家規模、產業發展，將優先評估越南、印尼或泰國。

賀陳旦表示，行政院長要求對於「5缺」要有相依策略，國營事業在GDP、就業量兼具重大經濟動能。除了陽明，長榮海運也增資，海運市場有遠景可期，航空貨運近月也大賺，代表中國市場帶動跨境電商，使區域性物流成長力道強勁。

他也說，現在海運是「港到港」，交通部未來將藉由有船的陽明、有港的港務公司，致力加強攬貨能力、甚至與中華郵政結合，推動「港到家門」。至於中國發展「一帶一路」，賀陳旦說，競爭不一定是阻力，也未必靠錢的大小決勝負。

交通部期許，陽明未來結合港務公司與航運業界力量，積極尋覓相關東南亞國家的碼頭興建、港口營運、倉儲設施與拖車服務等項投資機會；而在陽明完成減增資作業後，相信能持續扮演海運領頭羊角色，為我國經貿創造亮麗績效。