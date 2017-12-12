台北成華人首處公平貿易城市 柯：推廣企業支持

台北成為華人地區第一個公平貿易城市，台北市長柯文哲（右二）表示，這意味開始要標舉一個進步價值的概念，在經濟活動過程中，要考慮有沒有符合公平正義、環境保護的概念。（記者方賓照攝）

2017-12-12 13:01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕歷經兩年爭取，台北成為華人地區第一個公平貿易城市，上午舉辦授證儀式，市長柯文哲致詞時表示，公平貿易城市的意義不是僅在經濟發展的過程中，只考慮賺錢，就像在台北市購買從其他國家進口的咖啡豆，要先知道這個國家不是因為虐待童工、農奴甚至破壞環境來生產這些咖啡豆，這也意味我們開始要標舉一個進步價值的概念，在經濟活動過程中，要考慮有沒有符合公平正義、環境保護的概念。

北市府上午舉行公平貿易城市授證儀式，國際公平貿易城鎮組織（TFTTSC）理事會代表渡邊龍也、日本熊本公平貿易城市推進委員會理事明石祥子、台灣公平貿易協會理事長、立委余宛如、公平貿易大使魏如萱等貴賓蒞臨；其中，明石祥子為2011年打造熊本市成為亞洲第一個公平貿易城市的重要推手。

渡邊龍也致詞時笑稱，日本有4個城市在2011年取得公平貿易認證之後，孤單了6年，終於又有了新的夥伴；而明石祥子則帶來熊本熊玩偶、熊本市長祝賀信等禮物，象徵兩市友好。

柯文哲致詞表示，他期望台北市不僅是美食之都、設計之都，從今天開始，更成為公平貿易之都。他也提到，得到這個認證不是個結束，而是個開始，從今天開始，台北會以這個進步價值，包括公平正義、環境保護的理念，來作為台北市經濟發展的部分，不再只是以賺錢為目的，而是有社會責任。

會後受訪，現場媒體記者提問市府後續有什麼比較具體的政策，推廣公平貿易的部分？柯文哲指出，一旦成為公平貿易城市，包括議會要支持，以及這個城市要有公平貿易的產品，必須要達到公平貿易的認證，社區也會開始推廣公平貿易的概念，此外北市府要有專責的組織來推動公平貿易的概念。

產業局長林崇傑補充說明，公平貿易是一種觀念和價值，接下來會繼續跟台北市所有的商家和辦公空間不斷推廣，也希望從台北開始，讓整個台灣都能夠朝向這個方向，成為一個尊重環境、尊重正義、注意永續發展的土地。

公平貿易協會理事長余宛如也說，最重要能有愈多的民眾能夠了解責任消費對於全球永續的推進的性質，如果消費者都還是去買低價的產品，黑心產品，便宜就好，是無法實踐社會公益，所以市民教育是協會正在努力的目標。

另有媒體詢問，要如何讓公平貿易扎根校園？柯文哲表示，會慢慢會把這個觀念推廣，讓台北市的企業來支持這個概念，其實包括B型企業、企業的社會責任，都差不多是同樣的概念，亦即不是只是賺錢，包括環保、公平正義、勞動條件都要擺進去。