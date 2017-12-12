蛋殼不要丟 變身超美漆器

屏東縣政府文化處開設漆藝研習班，扶植漆藝新銳人才。圖為學員們創作的蛋殼鑲嵌作品。（記者邱芷柔攝）

2017-12-12 12:44

〔記者邱芷柔／屏東報導〕蛋殼是廚房常見的廢棄物，但在漆藝創作中，「蛋殼鑲嵌」卻能讓平凡的器具變身絕美藝術品，屏東縣政府文化處今年特別邀請漆藝藝術家劉凌冲到屏東開設研習班，經過短短1個月的課程，今天展出學員們的作品，學習成果讓人驚艷。

蛋殼本身的「白」色，在漆畫運用中格外亮眼，蛋殼的龜裂肌里、細緻紋路，更是一般繪畫技法難以取代。

劉凌冲說，「漆」本身就是一種塗料，因為有彩繪的功能，所以又能獨立發展成漆繪藝術，可以說是一項雕塑、繪畫與工藝綜合的藝術；漆藝有悠久的傳統與無形文化資產價值，結合不同媒材，還能發展成別具時尚魅力、能行銷國際的文創產業，這次指導學員透過蛋殼鑲嵌、拓印、堆疊等技法，認識漆藝生命的多元性。

文化處博美科長許朝欽說，漆器是從漆樹取下汁液，加工塗布在器具上，兼具實用、美觀與環保，已有7千年的發展歷史，透過文化部指導的「傳統工藝研習計畫」，縣府開辦了這次的課程，希望讓學員們了解漆器的文化傳統及多元面貌，扶植漆藝新銳人才。

「漆藝之美」即日起在屏東鄉土藝術館展至12月31日。