台南輕失智者有黑數！身障手冊僅35％ 醫師：擴大山區偏鄉衛教。

2017-12-12 12:41

〔記者王俊忠／台南報導〕致力防護、治療失智症患者的成大醫院神經部主任白明奇，與院內失智症中心團隊接下衛生福利部今年推動的南市失智症整合照護服務工作。白醫師表示，南市患有輕度失智症者約1萬2000多人，到今年9月僅35％多取得身障手冊，必須擴大宣導、尤其是到就醫率低的山區偏鄉衛教，找出其他失智患者。

衛生福利部106年失智照護服務計畫，今年5月起全台啟動、在各縣市設置「失智共同照護中心」，台南市由成大醫院失智症中心承接南市失智症整合照護服務任務，到11月已服務逾420位失智症病人及家屬，並辦理多場失智症社區衛教宣導，將失智症長照服務結合多元管道傳遞給有需要的家庭。

台南失智共同照護中心結合南市多家醫院成立失智症醫療聯盟，將失智醫療、社會福利及在地民間資源串聯，提供更好的長期照顧服務。同時，在各知名企業支持下與全國電子台南區23家門市、屈臣氏台南區39家門市、7-11成大門市、全家便利商店台南一中店等商家成立「南市失智症友善商家」，在各門市中提供失智症長照服務利用資訊及預防失智症的衛教宣傳單張，讓社區民眾對失智症有更多瞭解及對有疑似失智症者能夠適時警覺、轉介到各醫療機構或失智症社區關懷據點。

台南失智症共同照護中心將於12月16日（週六）上午8:30至下午17:30在成功大學自強校區系統及船舶機電工程學系第107視聽教室，舉行「台南失智共同照護成果發表研討會」，會中白明奇醫師將分享台南失智症的醫療轉介流程、長照資源運用及失智共照中心服務成果，同時邀請衛福部失智照護服務計畫補助新成立的13個台南市「失智症社區服務據點」，分享各區據點功能與照顧實務經驗，讓民眾對長照有更多認識。

16日這場台南失智共同照護成果發表研討會，是免費報名參加，活動資訊請到成大醫院失智症中心，歡迎民眾踴躍報名參加。