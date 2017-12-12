第1千萬名旅客就在桃機 來自新加坡23歲的陳珏甹

今年第1千萬名旅客在桃園機場誕生，來自新加坡23歲的陳珏甹。（記者姚介修攝）

2017-12-12 12:36

〔記者姚介修/桃園機場報導〕今年第1千萬名來台旅客在桃園機場出現，23歲的陳珏甹來自新加坡，她說：「畢業後最大願望就是到台灣旅遊，我最喜歡就是夜市……」，這也是連續3年來臺旅客突破1千萬人，幸運的陳珏甹將會得到觀光局的伴手禮。

台灣首次突破第一位千萬人次來台旅客的時間是2015年12月10日，當年幸運兒是一位美籍旅客，去年則是在12月11日出現，為來台灣度蜜月的韓國籍旅客。

今年23歲來自新加坡的陳珏甹小姐，是和家族共10人上午搭乘酷航班機於10點40分抵達桃園機場，當通過證照查驗檯時，觀光局工作人員告訴她是今年台灣千萬名旅客時，她驚喜不已，觀光局先送上一隻「台灣黑熊」布偶，同行的家人也替她開心，不時在旁邊替她拍照記録來台驚喜的瞬間。

陳珏甹表示，這次是第一次來臺灣，得知是今年臺灣入境第一千萬名旅客時很開心、也很榮幸，她說，從理工學院畢業後，就想來台灣觀光，他們會去很多台灣的知名的觀光景點。還笑說很喜歡吃，所以夜市是她最愛一定要去，最想吃的就是也是炸雞排、臭豆腐、珍珠奶茶、還有九份的甜點，這次他們是家族旅遊，很驚喜成為千萬旅客。

來台旅客連續3年突破1千萬人次，觀光局人員表示，依照往例將提供這名第一千萬的新加坡籍旅客住宿及華航新加坡來回經濟艙機票2張，以及台灣受歡迎的文創商品。

相關影音