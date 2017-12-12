新知》GPS導航定位病灶 鼻竇炎手術更精準快速

2017-12-12 12:03

〔記者林國賢／雲林報導〕台大雲林分院引進雲嘉首套「立體電磁定位手術導航系統」，在手術中進行3D定位，協助醫生更精準、快速清除鼻竇炎病灶，減少術後併發症。

台大雲林分院耳鼻喉科主任李亭逸表示，鼻竇炎為鼻竇腔發炎，一旦鼻竇發炎感染，便可能產生惡臭的黃綠色鼻涕、鼻塞、嗅覺障礙及臉部有悶脹感或壓痛感，是國人常見疾病之一，雲林每年約有100多例須動手術病例。

李亭逸說，目前治療慢性鼻竇炎以內視鏡手術為主，但內視鏡手術2D平面視野的解像力，與實際的雙眼視覺仍不盡相同，對於顱底或是眼窩的危險區域，手術方式或相對保守治療，復發風險性相對高。

台大雲林分院引進專用的手術導航系統，可於手術中進行3D立體定位，將靠近眼睛或大腦等較危險區域的病灶清除乾淨，減少疾病復發的可能性。

李亭逸指出，42 歲吳先生上週出現右前額腫痛並發燒，經檢查發現右側額竇及上頷竇鼻竇炎復發，合併眼窩之蜂窩性組織炎及黏液囊腫。院方利用鼻竇內視鏡手術加上導航系統定位，順利完成減壓及引流手術，配合藥物治療後，迅速回復原本的生活。

李亭逸表示，慢性鼻竇炎的手術治療並非一勞永逸，患者術後需依情況配合醫師指示服用藥物、清洗鼻腔，才能讓治療發揮最佳療效。