高市抽驗便當附贈飲品 竟有大腸桿菌群超標110倍

2017-12-12 11:51

〔記者方志賢／高雄報導〕台灣消保會抽驗便當店附贈飲料93％微生物菌不合格，高市衛生局今也公布抽驗市售便當58件、餐飲店販售冷泡茶10件及附贈飲品4件，檢驗結果便當7件初驗不合格，冷泡茶1件生菌數超標15倍，4件附贈冷飲都不合格，其中大腸桿菌群最嚴重超標110倍。

高雄市衛生局表示，檢驗7件便當及1冷泡茶初驗不合格，經限期改正再次抽驗已符合規定。另4件附贈紅茶、冬瓜茶飲品初驗皆不符規定，已要求同批產品下架，限期改善後將再派員抽驗，如仍不符規定，將依法處3萬元以上罰鍰。

衛生局健康食品科長陳建榮表示，衛生局抽驗便當店附贈冷飲的結果，與台灣消保會抽驗結果，大致相符，衛生局抽驗4件附贈冷飲，全部都不合格，其中2件大腸桿菌群超標110倍，另外2件超標24倍。

陳建榮說，這次還特地抽驗海產店、小吃店等餐飲店販售的冷泡茶10件，其中一件生菌數超標15倍。

陳建榮說，針對台灣消保會公布便當附贈飲料不合格之名單，衛生局感謝該協會共同監督食安，也將派員抽驗並依法辦理。

衛生局指出，大腸桿菌群及大腸桿菌是監測食品是否遭受污染或製程有無衛生缺失的重要指標，檢驗結果如超標，顯示製程衛生、食材、器具、包裝過程可能遭受污染，或因作業人員的個人衛生習慣不良所致。

衛生局呼籲業者應落實衛生自主管理，提供附贈飲品，雖無償提供，仍應注意製作過程的衛生、保存條件及盛裝容器的清潔等，以維護消費者飲食安全。

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