這道數學「神題」 200名校長、名師都答錯！

中國一道小學基本的加減乘除數學題目，竟然考倒200多位校長、名師，其中還包含一些數學特級教師。（圖擷取自新華網）

2017-12-12 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國一道小學基本的加減乘除數學題目，竟然考倒200多位校長、名師，其中還包含一些數學特級教師。網友還說，「99%的人都會做錯」。

綜合媒體報導，中國小學界的民間組織「全國6+1小學教育改革發展聯盟」，11日在杭州召開研討會，論壇上一名嘉賓出了一道小學數學題目，讓現場200多位校長、老師在2分鐘內作答，卻讓當場無數家長做錯，被放到網路上後，被網友奉為「神題」，號稱「99%的人都會做錯」。

許多人會將題目算成是19，但觀察到最後一個算式不是加號，而是乘號，就會有30這個答案。又有人發現，在第三個算式中，哨子是2個疊加放置，而在第四個算式中只有1個，所就會有答案20，但其實這些答案都是錯的。

這道題目的解答為16，因為在第二、第三算式中的小動物，脖子上有掛了哨子，而在第四算式中卻沒有掛，依照這樣再算一次，答案就是16。

出這道題目的著名小學教育專家陳鎖明表示，這道題考的不是學生的計算能力，而是審題的觀察力和思辨能力，觀察力是核心素養的一種，如果沒有這種能力，即使你的計算能力超強，結果也是錯的。