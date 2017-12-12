國際國中科學奧林匹亞 我6金奪世界冠軍

台灣之光！國際國中科學奧林匹亞傳回捷報，我6小將勇奪6金，抱回世界冠軍，左起廖昱全、曾治蓁、李祥宇、楊承澔、張正穎、董宇光。（圖由教育部提供）

2017-12-12 10:50

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣之光！我國參加2017年第14屆國際國中科學奧林匹亞競賽傳回捷報，代表團6位學生勇奪6金，國家總體排名第1名，我國迄今共參賽14次，勇奪9次總冠軍，今年6面金牌得主是：建中高一學生董宇光和楊承澔、武陵高中高一學生張正穎、台中一中高一學生李祥宇和曾治蓁，台中市私立衛道高中國三學生廖昱全，楊承澔還同時拿下競賽理論最高分特別奬。

台灣師範大學教授羅珮華等人組成教練團負責培訓，代表團在12月3日前往荷蘭（阿納姆、奈梅亨）參賽，當地時間12月11日下午1時至5時30分舉行閉幕暨頒獎典禮，代表團成員目前在荷蘭及鄰近國家進行3天2夜的文教參訪，預定12月15日搭機返國。

董宇光從小在非資優教育體制長大，很少參加比賽，誤打誤撞進入建中科學班、考進選訓營又當上國手，建中導師認為董宇光給人第一印象是溫和內向的學生，但在多次接觸後，才感覺到他在自己熟悉的領域中很有想法且勇於分享，平常課餘時間和同學的互動十分良好。

楊承澔國小開始對數學和科學有濃厚興趣，常閱讀許多科普書，國小和國中都讀資優班，後考上建中科學班，建中老師肯定楊承澔文科和理科的課業表現優異，且積極參與班級事務，還參與各科校內讀書會，樂意將自己所知道的知識與概念和他人分享。

張正穎自幼對新奇事物十分有興趣，從各種棋類（圍棋、西洋棋、象棋甚至日本將棋）、音樂（鋼琴、小提琴）、各種小遊戲（包含自創的各種遊戲及網路上的數學遊戲）均有涉獵，最喜歡的科目是數學科，同時在研讀數學奧林匹亞資料，他希望能夠持續擁有對科學的熱誠與期待。

李祥宇的父親在小學任教，國小和國中均讀資優班，厚厚的大學生物課本可以讓他感受到生物界無比的奇妙，像是藝術品般充滿秩序與變化的多樣美感。中一中老師表示，李祥宇以台大醫學系為第一志願，國二時就抱著大學生物專書讀，下課常興奮的與老師分享討論生物的奧秘，祥宇還會親手精細繪出生物學上極為複雜的圖示。

曾治蓁從小對數學和自然科學非常喜愛，兩次入選國家代表隊選訓營。中一中老師肯定治蓁是屬於自學能力非常優異的孩子，遇到問題或困難，能積極利用各種資源找到答案，展現追根究底的科學人精神。

廖昱全從小對數理特別感興趣，升國三之前選上了國手，主要休閒是看MLB棒球和NBA籃球賽、聽饒舌歌，國中科奧結束後，最大的目標是開始認真讀大學課本，為化奧和物奧做準備。老師認為昱全是積極主動的孩子，對任何知識都充滿熱情，不管是科展、數學競賽、英語檢定、體育競賽、程式設計都全力以赴，也樂於在學業上幫助同學。