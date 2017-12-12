冬颱來了！ 第26號颱風「啟德」最快明生成

目前位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓持續發展，有機會成為今年第26號颱風「啟德」。（中央氣象局）

2017-12-12 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕目前位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓持續發展，有機會成為今年第26號颱風「啟德」（Kai-tak，機場名，香港提供），雖然成颱後恐遭週末南下的冷空氣壓迫其發展與動向，不過仍需留意外圍水氣是否有北上接近台灣的可能性。

根據中央氣象局的觀測顯示，熱帶性低氣壓1002百帕，今（12日）上午的中心位置在北緯8.5度，東經131度，也就是在菲律賓東南方海面上，向西北緩慢移動，中央氣象局提醒，該系統有發展為輕度颱風的趨勢；日本氣象廳也針對這個熱帶低壓發布烈風警報（GW），啟德颱風有機會在未來24小時內誕生。

氣象達人彭啟明表示，若啟德颱風順利生成，將是今年第26號颱風，本年度的颱風數量上將達到氣候平均數，據中央氣象局統計資料，西北太平洋及南海地區平均每年生成約26個颱風。

天氣風險公司分析師吳聖宇指出，去年（2016年）12月就有強烈颱風納坦侵襲菲律賓，2015年12月也有中度颱風茉莉侵襲菲律賓，2014年12月同樣有強烈颱風哈格比侵襲菲律賓，連續三年的12月都有颱風出現，所以12月有颱風形成並不罕見。

吳聖宇說，由於目前太平洋高壓偏弱且偏東，準啟德颱風未來幾天內將大致以偏北的方向緩慢移動，週末之後隨著北方強冷空氣南下，準啟德颱風的移動方向變動較大，如果被冷空氣壓迫偏西往菲律賓移動的話，要留意外圍水氣是否北上靠近台灣的可能性，未來還是要多留意它的變化。