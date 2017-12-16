天天吃好料》花蓮古法甕烤放山雞 口感媲美德國豬腳

一個甕缸只能放入4隻雞一起烤，360度才會受熱均勻，第1次烤45分鐘，肉質約達8、9分熟後放入保溫箱，等客人要點烤雞時，再回烤第2次，讓脂肪與皮分開，烤出來的雞皮才會金黃油亮又脆香。（記者王峻祺攝）

2017-12-16 09:19

［記者王峻祺／花蓮報導］人稱「阿彬師」的「白米甕缸雞」師傅游智彬，來自宜蘭縣蘇澳鎮白米社區，半年前將陶甕悶烤雞隻技術帶到花蓮，與同窗好友陳冠名在新城鄉合開一家烤雞店，因選用花蓮放山雞及「龍眼木」炭火，當醃製好的雞隻在有「阿嬤灶腳」之稱的甕中來回悶烤後，立刻為剛出爐的烤雞鑲上一層金黃外皮，口感媲美德國豬腳極致脆！

以傳統古法甕烤的花蓮「白米甕缸雞」，選用當地放山雞，因低密度飼養、雞群充分運動，肉質結實有彈勁，加上長期以玉米、天然牧草、穀類等餵養，讓「阿彬師」只要再塞入七葉蘭、大蒜及抹上米酒、醬油及鹽醃製，就能讓顧客吃到最自然的雞肉甜味。

阿彬師說，店內共有6個大甕缸，都是商請新北鶯歌老師傅訂做，燒烤過程主要是利用甕缸毛細孔及內部特製鋼爐，讓溫度保持恆溫，幫助水氣自然蒸發，原理就像阿嬤灶腳一樣，將熱循環完整包覆在甕缸裡。

「味道與桶仔雞不同！」他說，一個甕缸只能放入4隻雞一起烤，360度才會受熱均勻，第1次烤45分鐘，肉質約達8、9分熟後放入保溫箱，等客人要點烤雞時，再回烤第2次，此時進甕烤的最後一道手續就必須展現「真工夫」，要讓脂肪與皮分開，烤出來的雞皮才會金黃油亮又脆香。

阿彬師說，烤雞炭火也大有來頭，特別選用南部龍眼木，搭配七里香、蒜頭與簡單醃製手法，保留放山雞本身肉質的鮮甜味，讓整體味道更能完美融合，當饕客吃進嘴裡瞬間，會先咬到極致脆的外皮，再來是嘗到甜美肉汁，最後才會開始享受到鮮嫩的肉質口感。

顧客李先生說，「白米甕缸雞」不僅肉質鮮嫩，還會聞到一股炭香味，烤雞因外皮酥脆，吃起來宛如有著德國豬腳般脆脆的口感，令人相當驚豔，加上可以搭配小農種植的幾道養生食蔬，適合全家人一起大快朵頤。

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