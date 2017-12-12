便當店附贈飲料 消保會踢爆93％微生物菌不合格

台灣消保會展示的超標飲料。（記者葛祐豪攝）

2017-12-12 10:07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕您是否常喝便當店附贈的免費飲料？台灣消保會抽查30家便當店，結果有28家的微生物衛生指標菌不合格，比例高達93％！

外食盛行，各便當店為吸引客群，經常隨餐附贈免費冰涼飲品，但這些免費的飲品，衛生狀況令人擔心。

台灣消保會近日前往高雄市，隨意抽樣30家便當店，其中包括知名連鎖店，也有個體戶店家，經送SGS檢驗，結果有28家的微生物衛生指標菌（生菌數、大腸桿菌群、大腸桿菌）不合格！

台灣消保會理事長楊月雲指出，按各檢驗項目，生菌數超標比例為73％（22家/30家）、大腸桿菌群為90％（27家/30家），另有20％（6家/30家）的樣品遭檢出大腸桿菌，顯見各便當店超標的情形相當嚴重。

楊月雲強調，為避免殃及無辜業者，抽樣以嚴謹態度，先至店家取飲料樣本，接著放入隔離夾鏈袋，編號並放入保冰袋，然後放入車上冰桶（溫度保持在2℃－7℃間），立刻送往SGS檢驗，確保過程的溫度控管。

台灣消保會指出，生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌，是重要的衛生指標菌之一，若製作過程衛生環境不佳、選用冰塊等材料有問題，在這樣環境下製作的飲品，一旦被消費者喝下肚，輕者將造成腸胃不適，重者恐引發急性腸胃炎等嚴重病症，消費者不可不慎。

台灣消保會呼籲，業者應使用嚴謹的原料（冰塊），並隨時注意製作環境及容器衛生，以確保產品無任何交叉感染機會。並提醒民眾，選購便當時，應選擇整潔衛生的店家，更要注意附贈的飲品色澤與氣味是否正常，勿因是免費贈送，就掉以輕心。

根據食品安全衛生管理法規定，販賣的食品、食品用洗潔劑及其器具、容器或包裝，應符合衛生安全及品質之標準；如違反中央主管機關依第17條或第19條所定標準之規定，可處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。