台東高齡駕駛換照僅2成 年底前換照可獲200元電子票證

2017-12-12 10:05

［記者王秀亭／台東報導］75歲高齡駕駛駕照管理新制從今年7月上路至今，台東監理站統計縣內換照率只有2成，主因除不知道有此新制度，多數民眾因台東幅遠狹長，造成換照不便，因而監理站與關山代檢廠合作，實施代辦換照服務，為民眾省去40公里的路程與時間。

台東監理站長周志昌表示，75歲以上高齡換照分為兩種，一為年滿75歲定期換照者，另一種是75歲以上因道路交通違規，被記點或吊扣駕照者，會以通知單通知長輩們檢查體格、換照，由於台東縣醫療院所集中台東市區，開辦後即與縣內16個鄉鎮市衛生所合作，讓民眾就近到各鄉鎮市衛生所或衛福部台東醫院辦理「體格檢查及認知功能測驗」。

周志昌指出，雖然體格檢查及認知功能測驗可以就近受檢，但換證須到台東監理站辦理，仍讓許多長輩覺得距離好遙遠，為擴大服務效益，與關山代檢廠合作，方便關山、池上、海端、鹿野、延平等縱谷5鄉鎮民眾，將合格的體檢檢查表、認知功能測驗登記書委託關山代檢場代辦，也讓換照服務由定點擴展到各區。

台東地區代檢廠聯誼會會長黃喜松表示，代檢廠業務常跑監理站，幫忙鄉親免費換代換駕照也算是舉手之勞，而且年底前75歲以上長輩換照不用錢，還可領取200元一卡通儲值金電子票證。

台東監理站提醒，因交通違規被通知的75歲以上長輩，若未在3個月內完成換照，監理機關將依法註銷駕照。