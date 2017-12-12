騎單車搭火車 4校學童高峰課程迎挑戰

土庫、重溪、鯤鯓、樹人等4所國小45名四年級學生今日參加高峰課程自行車活動，破風台1線，學習克服挫折、解決問題。 （記者王涵平攝）

2017-12-12 09:25

〔記者王涵平／台南報導〕土庫、重溪、鯤鯓、樹人等4所國小45名四年級學生今日參加自行車大會師，破風台1線，學習克服挫折、解決問題。 4校學童今早騎單車在新營火車站集合，高喊「高峰課程大會師」振士氣，隨即牽著單車通過驗票口前往月台搭上區間車前往嘉義。

土庫國小校長洪傳凱表示，與重溪、鯤鯓、樹人國小共同合作開發四季高峰特色課程，分別為春季定向越野、夏季水域活動、秋季自行車走讀以及冬季山野教育，各校進行高峰課程並辦理大會師活動，分享與見證學習成果。

今日節能減碳體驗，學生騎乘的單車由慈揚慈善基金會捐助，全程約30公里，小朋友已在校內學習簡易維修、騎車技巧、交通安全、體能加強。

抵達嘉義車站後開始走讀，漫步檜意森活村探訪臺灣林業與KANO棒球的歷史驕傲，前進獄政博物館認識法治教育的演進，中午享用嘉義火雞肉飯大餐，沿著由中油舊鐵道修築的嘉油鐵馬道往台一線。經北回歸線太陽館、南靖糖廠，最後一站抵卡多利亞良食故事館，主要在擴大學習範圍、增進學習視野。

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