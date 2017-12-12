週末天氣如洗三溫暖 彭啟明：留意週六日大降溫

今明兩天水氣較多，北部、東北部都會出現降雨狀況，雖然溫度沒有改變太多，但濕度增高，體感溫度會較低，要多留意保暖。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-12-12 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕昨（11日）東北風略為增強，各地天氣較為陰沉，今（12日）水氣較多，北部、東北部都出現降雨狀況，雖然溫度沒有改變太多，但濕度增高，體感溫度會較低，今明兩天都是如此，還是要多留意保暖。

氣象達人彭啟明在臉書表示，今明兩天東半部的水氣會稍微多一些，東北部迎風面的新北沿海到宜蘭、花蓮，容易有短暫陣雨，雲量也較多，中南部天氣較為穩定，但空氣品質也隨之惡化，高屏從昨下午起就一直處於對所有族群不健康的「紅害」等級，這種空汙狀況將持續到週末，待週末較強的東北風才能有所抒解。

彭啟明也呼籲政府要重視空汙議題，中南部現在要看到藍天，看到中央山脈，已經是相當奢侈的事。

彭啟明分析指出，週末天氣變化很大，週五明顯回溫，週六冷空氣南下氣溫驟降，週日晨可能出現最低溫，這波的冷空氣，初期可能濕冷，之後偏乾冷，低溫有機會下看到11-13度，12-13度指的是都會區域，11-12度則是空曠地，這樣的過程是屬於對身體壓力很大的天氣型態，提醒民眾要多注意穿著。

這波冷空氣影響時間可能較久，預期下週一二回溫，但接下來還有一波隨後增強，可能在耶誕節前都是類似強冷空氣影響。