週六冷空氣南下 吳德榮：可達強烈大陸冷氣團標準

氣象專家吳德榮表示，週六（16日）有一波冷空氣南下，氣溫又開始下降。（資料照，記者羅沛德）

2017-12-12 09:12

〔即時新聞／綜合報導〕今（12日）晨南方中層雲移入，中南部清晨喪失了輻射冷卻效應，嘉義清晨最低溫16.0度，截至清晨4時30分嘉義最低溫16.0度，已經比昨晨的11.7度，明顯回升。氣象專家吳德榮表示，週六（16日）有一波冷空氣南下，氣溫又開始下降。

吳德榮在專欄「三立準氣象·老大洩天機」上寫道，目前這波東北季風的冷空氣不強，因此出現東北季風南下，台灣的低溫反而回升的現象，且移入的雲層含水量還不多，僅下了一些零星的雨。

吳德榮指出，今、明（12、13日）兩天，受東北季風及南方雲系影響，北部、東半部降雨機率提高、有局部雨，中南部地區有飄小雨的機率、尤其山區；各地雲量多，日夜溫差減小，整天偏涼微冷。週四（14日）北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部晴時多雲。週五（15日）天氣好轉、白天氣溫明顯回升，僅東北部、東部仍有零星降雨的機率。

週六（16日）冷空氣開始南下，氣溫下降，北部、東北部轉有雨。週日（17日）至下週一（18日）冷空氣籠罩，各地氣溫偏低。吳德榮預估，最新的模式模擬的強度，大約可達「強烈大陸冷氣團」的標準，但仍存在「不確定性」，未來冷空氣調弱為「大陸冷氣團」、或再調強接近「寒流」，都還是可能。