12/12各報重點新聞一覽

2017-12-12 06:16

自由時報

中國駐美公使嗆「武統論」 莫健批不恰當

近日中國軍機軍艦動作頻頻，中國駐美公使李克新最近更嗆聲「美國軍艦抵達高雄之日，就是我解放軍武力統一台灣之時」，據立委轉述，美國在台協會（ＡＩＴ）主席莫健昨到立法院拜會時表示，美國軍艦靠台一事還沒成為正式法律，李的說法「不是很恰當」。莫健認為，若此事成真，中共不知該如何是好，才會有如此對美國國會施壓的發表。

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空污法翻修 百萬罰鍰擬提高20倍

為改善空污問題，行政院長賴清德昨親自主持行政立法協調會報，針對空污法修法達成多項共識，除擬新增彈性措施，若燃煤電廠在空污期降載，轉用燃氣發電可不受排放總量限制，兼顧減污及發電，昨並確定違規排污罰鍰將提高二十倍、最高可達兩千萬元，處罰對象也將擴至負責人，未來更將朝源頭管制，直接限制燃料成分及混燒比例，以更有效減污。

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世新校園喋血 學長追求不成 割傷學妹頸部

又發生校園情殺事件！世新大學三年級陳姓男學生追求石姓學妹，但屢遭石女拒絕，上月石女不滿遭陳跟蹤，跑進新北市警板橋交通分隊備案，警方留置並告誡陳恐涉妨害自由，昨天上午陳又到石女上課的教室堵人，雙方爭吵，陳竟持預藏水果刀追砍石女三刀，幸好張姓男助教及同學制止並報警逮捕陳男，石女送醫無礙，陳男被移送檢方複訊，今凌晨零時卅分依涉犯殺人未遂重罪聲押。

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蘋果日報

刺頸3刀 學長單戀 殺傷學妹

愛不到竟動刀！世新大學一名男大生，癡狂苦追學妹5年，還不斷跟蹤，更轉學與學妹同校，學妹受不了到警局求助，他卻像背後靈般緊跟，男大生見學妹不理他，昨上午預藏水果刀，尾隨學妹到教室外，學妹說：「一點都不想理你。」男大生亮刀追殺，學妹大喊：「救命！老師救我！」仍被抓頭撞牆、壓在桌上連刺3刀，在場學生嚇壞，助教喝令時男大生才棄刀。警訊時男大生一度哭喊要自殺，還關心：「學妹有沒有怎樣？」所幸學妹傷勢不重已出院，男大生被依殺人未遂罪嫌送辦，今凌晨遭聲押。

冷血 賓士男酒駕輾死工人 加速逃

又是酒駕奪命！一名江姓男子昨酒後開賓士車，接連撞傷3人肇事逃逸，其中一名工人被撞倒壓在他車下，他下車察看後，竟跳上車加油輾過工人揚長而去，工人傷重送醫不治。江男被逮時滿口醉話，一度還嗆警員：「打我啊！」不知自己闖下大禍。經呼氣酒測值1.15毫克，訊後依公共危險罪嫌送辦。目擊者批：「不顧人命，實在可惡！」

聯合報

蔡總統見莫健：台灣當然是「自由印太」夥伴

蔡英文總統昨天接見美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）時表示，台灣將在區域穩定上，持續扮演重要的角色，我方會與美國合作，穩定朝鮮半島情勢；蔡總統還特別提到，台灣是「印度─太平洋區域」的自由民主國家，自然是「自由開放的印度─太平洋」戰略中的相關者，「我們不只願意保衛自由、開放的共同成果、更願意守護以法規為基礎的國際秩序」。

法國爆問題奶粉 台灣近6萬罐下架

法國問題奶粉疑受沙門氏菌汙染，下令全球大規模召回，產品流向包括台灣。衛福部食藥署昨天證實，佳格食品、友華生技、端強實業三業者共計進口生產八項、十個批號產品，目前已知至少約六萬罐流入市面，業者須於昨天午夜十二時以前下架，今將啟動稽查。

中國時報

《公投法》修正案今三讀闖關 過關門檻下修 爭議大

《公投法》部份條文修正草案今將在立法院院會三讀闖關，爭議最大之處在於公投法案過關門檻大幅度調降，依民進黨團初審版本，只要450萬總選舉人同意即過關；惟對於法案過關採低門檻，國民黨團更加碼「殺」到380萬人，僅親民黨團提出質疑，認為不該讓四分之一的人民，決定四分之三人民的未來，過關門檻大幅下修，公投將導致國家民主崩壞，成為無止盡的政治災難。

高屏連日紅害 雲嘉南3天橘警

東北季風昨又報到，但這波冷空氣強度不足，大氣擴散不理想，空氣品質最嚴重的仍是高屏地區。據環保署空氣品質預報，今（12日）起連3天高屏都是紅害，代表對所有族群都不健康，主要汙染物是細懸浮微粒（PM2.5），環保署提醒民眾減少戶外活動，外出時盡量戴口罩。雲嘉南這3天則為橘警，代表對敏感族群不健康。