快來打卡！「超級瑪利歐兄弟」耶誕街景現蹤

嘉義市王田里在圓福街打造耶誕樹、成為社區特色。（記者王善嬿攝）

2017-12-12 00:05

〔記者王善嬿／嘉市報導〕耶誕節腳步將近，各地點亮耶誕燈飾、打造耶誕布景，營造歡樂過節氣氛，嘉義市昇億水電材料公司在世賢路一段、保安四路口，仿電玩「超級瑪利歐兄弟」打造遊戲中的金幣、城堡等經典場警，還有用綠色塑膠管的耶誕樹，成為嘉義市新興打卡景點。

昇億水電材料公司總經理黃彥富說，民國99年耶誕節前某天，因發現公司門口的街道燈光昏暗，加上當天下雨、氣溫較低，於是擺設耶誕樹加上燈飾，讓路過的行人、汽機車駕駛看到燈光感受到溫暖，結果很受好評，於是隔年起每年都請設計師規劃主題，結合水電材料、LED燈布置包括「耶誕老人與麋鹿」、「耶誕老人到我家」、「圓夢」等主題的耶誕布景，最高花費曾達15萬元。

黃彥富說，因遊戲超級瑪利歐兄弟是水管兄弟，今年便以「恭喜你！你又過關了！」主題打造，每晚會開燈到12點，與市民分享歡樂。

嘉義市王田里在圓福街口也搭建約4公尺高的耶誕樹，上週點燈啟用，王田里長吳俊達說，耶誕節是分享愛的節日，藉由社區居民一同參與布置耶誕樹、唱詩歌等活動，營造愛的社區。

嘉義市新光三越除布置耶誕樹，還有放大版的「戽斗動物園」公仔，也成民眾耶誕節自拍熱點。