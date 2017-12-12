400年前的「十八啦」 西拉雅遺址找到4個

西拉雅族的文化遺留中，找到以鹿角製作的4枚骰子。（史前文化博物館 南科分館籌備處提供）

2017-12-12 00:04

〔記者黃文瑜／台南報導〕400年前就有「十八啦」！世界古文明中，很早就有「骰子」的存在，不過各文明的骰子都長得不同，但南科所在地距今300到500年間的西拉雅族的文化遺留，竟有4枚和現在世界各國通用，長得一模一樣的「6點骰子」！

由於全台南僅找到這4顆，目前也無相關文獻可確認其用途，推測可能與祭祀或娛樂有關，但這項文物因為太珍貴，「成為典藏品」主要為研究使用，連拍照都要特別申請，但在即將完工的台灣史前博物館南科分館，未來也能公開展示。

國立台灣史前博物館南科分館，歷經3年多來施工，日前外觀已經完工，館外圍籬拆除，在南科發掘的文物時間，是從距今5千年到3百年前的史前文化遺址，包含大坌坑文化、牛稠子文化、大湖文化、蔦松文化、西拉雅文化，到近期明清漢人文化，遺物從陶器、石器、玉器等文化遺物、到生態遺物、建築遺跡等，正積極遷入館內。

史博館表示，台南平原原是西拉雅族主要活動地區，關於西拉雅族的考古資料過去幾乎沒有發現過，而且被認定與蔦松文化有某程度關聯，但在南科園區西南側的大道公遺址上，卻發現大量的西拉雅文化遺留，除了有各式陶器外，鐵器數量也較多，還會以周刻穿孔的鹿角及玻璃珠作為飾品。

其中在社內遣址發的土骨器中，有4枚骰子，和現今常用的骰子完全相同，而成為典藏品，史博館南科分館籌備處主任陳俊男指出，典藏品需具有特殊性、重要地位或能解決歷史段落，每件文物的地位與價值都不同，能否成為典藏品還需透過「典藏委員會」審查。