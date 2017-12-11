國防部長也嫌大聲 屏東三軍聯訓基地拍板裝氣密窗減噪

2017-12-11 23:09

〔記者陳彥廷／屏東報導〕常年困擾恆春半島的砲擊噪音居民要求減噪防震，今天立法院國防委員會到屏東三軍聯訓基地考察，並實地現勘砲著地點，立委莊瑞雄要求基地駐軍最快本週就要和地方鄉鎮公所及代表會開會，研商未來如何以專款專用施作氣密窗防噪。

恆春半島有三軍聯訓基地和佔地廣大的九鵬基地，是國內最重要的重砲及飛彈試射場地之1，但射擊的砲聲隆隆，以鄰近的恆春鎮仁壽、山腳及網紗里和車城鄉保力村部分靠近的聚落最首當其衝。

噪音、震動頻頻引來民怨，日前居民更在演習時放黃牛「攻」基地，要求軍方補償遭破壞的民居別「黃牛」，恆春鎮代會副主席李建華指出，該地區房屋數雖不多，但現階段軍方睦鄰回饋金的分配，對改善第一線噪音、震動熱區內的民居卻是付之闕如，地方民眾已數度反映要求軍方以專款專用，先著手規劃氣密窗減噪。

國防部副參謀總長潘進隆及海軍參謀長李宗孝都到場，早上至九鵬基地、下午再到三軍聯訓基地並實地探勘，莊瑞雄肯定國軍堅實戰力可說是都從三軍聯訓基地所培養而得，像潘進隆就是三軍聯訓基地指揮官出身，不過基地進駐恆春半島50年，國防部預計還要斥鉅資改善現有營舍，也代表未來再半世紀的戰力培訓仍以恆春半島為主，國防部更要作好敦親睦鄰，和居民共存共榮。

日前質詢時，國防部長馮世寬也坦言該基地的射擊非常大聲，國防部已責承訓次室作該專案窗口，經現勘後，莊瑞雄表示，該案確定由國防部尋找預算專款專用在減噪上，為該批村里的房屋改善所有窗戶，而這只是起頭，下一階段工作則是房屋遭震龜裂的修繕或補償，至於九鵬基地附近的道路，也是工作重點，並要求該基地本週就要和地方公所、代表會表會等說明、磋商，儘快動工，不然兩天就試射1次頻率，「誰受得了？」

經初步估算，國防部將以專款專用著手改善氣密窗工程，副參謀總長潘進隆則進一步解釋，砲擊的噪音會以火炮彈著區、射擊陣地等，以圓周方式評估噪音熱區內受損害房屋，並規劃是以房屋「間」為單位，改善該屋的所有窗戶，敦親睦鄰從恆春紮根。