暖冬玩色布置 從居家衛浴＆餐廳下手

2017-12-12 07:30

〔記者邱璟綾／台北報導〕居家空間提到衛浴與餐廳，往往沒有強烈的季節感，但今年冬天，若想為餐桌或浴室妝點一些新氣象，設計師認為，可以美國色彩權威機構於2017公布的Pantone秋冬色彩報告的「中性灰」做為主色調，布置暖暖冬意的餐桌；而衛浴空間則以Pantone清新的「青檸色」搭配溫暖的「蘭姆酒棕色」，展現具有個人風格的衛浴空間。

營造沉穩餐廳空間

冬天伴隨著各種節日聚餐，親友團聚在餐桌的機會變得更多，若想打造出具冬日氣息的簡約風格餐廳，Crate&Barrel視覺陳列課長洪振彰建議，因灰色調是居家常見基本色彩，而灰色適合融入多數人家中的餐桌，在整體空間不超過三種色系的前提下，以「中性灰」做為餐桌主色調，可安全地打造出沉穩且具設計感的用餐空間。

要改變餐廳氛圍最快的方式就是從調整杯盤下手，他不建議消費者一次購買大量杯盤全面換新，而是可依家中現有杯盤、添購一些互相搭配的商品，花小錢改變餐桌氣氛。最快速的方式就是添購灰色系的瓷盤或餐碗，搭配家中常見的白色瓷盤，或可搭配其他對比色餐具，簡單又不失品味。

妝點溫暖質感衛浴

另一處難以隨季節變化的居家空間則是衛浴，特力屋居家布置設計師Mira認為，近幾年居家風格仍以簡約風為主流，但簡約風到了冬日易讓空間有冰冷感，為了取得平衡，建議從改變色彩與材質著手，不妨將衛浴空間所有布品換成青檸綠，而收納櫃則以貼近蘭姆酒棕色的竹製品取代，經過抗潮處理的竹製品適合取代塑料材質，點綴溫暖且有質感的衛浴。

綠意相伴更添清新

喜歡在家當綠手指的人，可以用植物妝點餐廳與衛浴空間，因這兩處位置多半缺少日照，洪振彰建議，可挑選小盆的多肉植物，種植在長方形的矮盆器裡，放在餐桌中間就是很棒的餐桌擺飾；而Mira則建議，衛浴空間可多挑選耐陰好種的蕨類植物或藤蔓類植物，如羊齒蕨、常春藤或黃金葛都是好選擇。

  • 簡約風格的衛浴空間色彩往往不脫白色與灰色，但這季可點綴淡綠色，為冬日的簡約風增添一絲暖意。（記者陳宇睿攝）

    簡約風格的衛浴空間色彩往往不脫白色與灰色，但這季可點綴淡綠色，為冬日的簡約風增添一絲暖意。（記者陳宇睿攝）

  • 竹製品經過抗潮處理，適合取代塑料材質，點綴溫暖有質感的衛浴空間。（記者陳宇睿攝）

    竹製品經過抗潮處理，適合取代塑料材質，點綴溫暖有質感的衛浴空間。（記者陳宇睿攝）

  • 結合一般家庭常見的原木色，這個冬天就讓暖灰色的餐具形塑個人風格吧！（記者臺大翔攝）

    結合一般家庭常見的原木色，這個冬天就讓暖灰色的餐具形塑個人風格吧！（記者臺大翔攝）

  • 洪振彰建議一般民眾可在餐桌上擺放小巧精緻好照顧的多肉植物盆栽；亦可摘取幾片枝葉清洗後斜插入餐巾環中或直接擺盤子裡，也能為冬日餐桌帶來一絲清新。（記者臺大翔攝）

    洪振彰建議一般民眾可在餐桌上擺放小巧精緻好照顧的多肉植物盆栽；亦可摘取幾片枝葉清洗後斜插入餐巾環中或直接擺盤子裡，也能為冬日餐桌帶來一絲清新。（記者臺大翔攝）

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