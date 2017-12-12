暖冬玩色布置 從居家衛浴＆餐廳下手

2017-12-12 07:30

〔記者邱璟綾／台北報導〕居家空間提到衛浴與餐廳，往往沒有強烈的季節感，但今年冬天，若想為餐桌或浴室妝點一些新氣象，設計師認為，可以美國色彩權威機構於2017公布的Pantone秋冬色彩報告的「中性灰」做為主色調，布置暖暖冬意的餐桌；而衛浴空間則以Pantone清新的「青檸色」搭配溫暖的「蘭姆酒棕色」，展現具有個人風格的衛浴空間。

營造沉穩餐廳空間

冬天伴隨著各種節日聚餐，親友團聚在餐桌的機會變得更多，若想打造出具冬日氣息的簡約風格餐廳，Crate&Barrel視覺陳列課長洪振彰建議，因灰色調是居家常見基本色彩，而灰色適合融入多數人家中的餐桌，在整體空間不超過三種色系的前提下，以「中性灰」做為餐桌主色調，可安全地打造出沉穩且具設計感的用餐空間。

要改變餐廳氛圍最快的方式就是從調整杯盤下手，他不建議消費者一次購買大量杯盤全面換新，而是可依家中現有杯盤、添購一些互相搭配的商品，花小錢改變餐桌氣氛。最快速的方式就是添購灰色系的瓷盤或餐碗，搭配家中常見的白色瓷盤，或可搭配其他對比色餐具，簡單又不失品味。

妝點溫暖質感衛浴

另一處難以隨季節變化的居家空間則是衛浴，特力屋居家布置設計師Mira認為，近幾年居家風格仍以簡約風為主流，但簡約風到了冬日易讓空間有冰冷感，為了取得平衡，建議從改變色彩與材質著手，不妨將衛浴空間所有布品換成青檸綠，而收納櫃則以貼近蘭姆酒棕色的竹製品取代，經過抗潮處理的竹製品適合取代塑料材質，點綴溫暖且有質感的衛浴。

綠意相伴更添清新

喜歡在家當綠手指的人，可以用植物妝點餐廳與衛浴空間，因這兩處位置多半缺少日照，洪振彰建議，可挑選小盆的多肉植物，種植在長方形的矮盆器裡，放在餐桌中間就是很棒的餐桌擺飾；而Mira則建議，衛浴空間可多挑選耐陰好種的蕨類植物或藤蔓類植物，如羊齒蕨、常春藤或黃金葛都是好選擇。