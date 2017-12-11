竹北市豐邑百貨開發案 環評未過關

2017-12-11 22:25

［記者黃美珠／竹縣報導］位於新竹縣竹北市喜來登大飯店後方的「豐邑百貨」開發案今天召開環評大會，但是並未過關！縣府環保局直言，主要是業者仍無法「具體」說明，回應環評專案小組、與外界對該開發案相關結構安全、交通、以及污染的防制等，所以今天要求業者補件後再說。

因應豐邑百貨開發案的首次環評大會，周邊以「大有可為」為主的十興里社區居民們，扶老攜幼到場表達他們的疑慮，不僅有人在會議前，站在縣府環保局前拉白布條抗議，質疑整個開發案是利用舊建照借屍還魂。

還有人透過讓小朋友了解整個攸關他們居住環境安全與否的問題，讓小朋友用童「畫」的方式，說出他們的3點主要訴求：希望業者退縮2到10公尺開挖，不要鄰路開挖，並以開挖的深度3倍做鄰房的現況鑑定。更希望未來百貨公司的停車場車道入口不要在莊敬6街、社區的大門這1側。

這些質疑這個開發案的居民們強調，他們不是反商，只是希望生活安全無虞，以免去年發生的某工地地基塌陷問題重演。

儘管如此，還是有支持本案的斗崙、鹿場等里居民到場表態，但是他們也要求縣府相關單位務必扛起確實監督業者的責任。

開發單位的趙姓協理說，由於曾有塌陷經驗，所以在這個開發案中他們會更謹慎、小心，採取逆打工法，逐層開挖也逐層加強。

他說，這個開發案的建照確實是10年前取得的，已經合法展延。當初會延宕，主要是因跟國內1線百貨業者洽談合作不順之故，經新竹縣政府的都市計畫更新定期通盤檢討，才有現今計畫。

他說，他們在8日的敦親睦鄰會議中已答應居民鄰房的現況鑑定，從原來的開挖深度1倍距離變為2倍。其他一切一定都會合乎相關法令的規定才會去做。

對於今天環評未能過關，他們將會持續努力跟鄉親溝通，也會儘速補件爭取認同。

  • 質疑豐邑百貨開發案的鄉親透過小朋友的畫作表明他們的訴求。（記者黃美珠攝）

    質疑豐邑百貨開發案的鄉親透過小朋友的畫作表明他們的訴求。（記者黃美珠攝）

  • 質疑豐邑百貨開發案的周邊社區居民今天下午在環評大會召開前先拉白布條抗議。（圖由讀者提供）

    質疑豐邑百貨開發案的周邊社區居民今天下午在環評大會召開前先拉白布條抗議。（圖由讀者提供）

  • 豐邑百貨開發預定地周邊社區居民們強調，他們不反對開發，只是希望業者開挖退縮要以最新的法令要求為標準，並以開挖深度的3倍距離進行鄰房的現況鑑定等。（記者黃美珠攝）

    豐邑百貨開發預定地周邊社區居民們強調，他們不反對開發，只是希望業者開挖退縮要以最新的法令要求為標準，並以開挖深度的3倍距離進行鄰房的現況鑑定等。（記者黃美珠攝）

  • 新竹縣竹北市斗崙里民到場支持豐邑百貨開發案，也要求縣府善盡監督責任。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹北市斗崙里民到場支持豐邑百貨開發案，也要求縣府善盡監督責任。（記者黃美珠攝）

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