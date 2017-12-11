竹北市豐邑百貨開發案 環評未過關

2017-12-11 22:25

［記者黃美珠／竹縣報導］位於新竹縣竹北市喜來登大飯店後方的「豐邑百貨」開發案今天召開環評大會，但是並未過關！縣府環保局直言，主要是業者仍無法「具體」說明，回應環評專案小組、與外界對該開發案相關結構安全、交通、以及污染的防制等，所以今天要求業者補件後再說。

因應豐邑百貨開發案的首次環評大會，周邊以「大有可為」為主的十興里社區居民們，扶老攜幼到場表達他們的疑慮，不僅有人在會議前，站在縣府環保局前拉白布條抗議，質疑整個開發案是利用舊建照借屍還魂。

還有人透過讓小朋友了解整個攸關他們居住環境安全與否的問題，讓小朋友用童「畫」的方式，說出他們的3點主要訴求：希望業者退縮2到10公尺開挖，不要鄰路開挖，並以開挖的深度3倍做鄰房的現況鑑定。更希望未來百貨公司的停車場車道入口不要在莊敬6街、社區的大門這1側。

這些質疑這個開發案的居民們強調，他們不是反商，只是希望生活安全無虞，以免去年發生的某工地地基塌陷問題重演。

儘管如此，還是有支持本案的斗崙、鹿場等里居民到場表態，但是他們也要求縣府相關單位務必扛起確實監督業者的責任。

開發單位的趙姓協理說，由於曾有塌陷經驗，所以在這個開發案中他們會更謹慎、小心，採取逆打工法，逐層開挖也逐層加強。

他說，這個開發案的建照確實是10年前取得的，已經合法展延。當初會延宕，主要是因跟國內1線百貨業者洽談合作不順之故，經新竹縣政府的都市計畫更新定期通盤檢討，才有現今計畫。

他說，他們在8日的敦親睦鄰會議中已答應居民鄰房的現況鑑定，從原來的開挖深度1倍距離變為2倍。其他一切一定都會合乎相關法令的規定才會去做。

對於今天環評未能過關，他們將會持續努力跟鄉親溝通，也會儘速補件爭取認同。