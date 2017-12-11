願意生就給！宜蘭這些鄉鎮市生育津貼明年加碼

2017-12-11 21:02

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣面臨少子化，為提高生育率，全縣12鄉鎮市大方給出生育津貼，鼓勵鄉民「增產報國」，尤其礁溪鄉、冬山鄉、壯圍鄉、三星鄉，明年紛紛「加碼」補助，礁溪鄉最為大方，首胎至第4胎，每胎依序分別給予1至4萬元津貼，第5胎以上每胎給5萬，堪稱全縣最「優渥」。

「只要父母願意生，公所就願意給！」礁溪鄉長林錫忠指出，近幾年他發現礁溪出生人數明顯下滑，面對少子化危機，才將礁溪生育津貼提高，希望增加父母「增產報國」的誘因

除礁溪給得大方外，冬山鄉、三星鄉、壯圍鄉也出現危機意識，明年加碼生育補助。壯圍、三星每胎從5000加碼至1萬元。

至於全縣人口數排名第3的冬山鄉，則參考頭城鎮現有生育補助，明年起首胎從6000元加碼至1萬元，第2胎2萬，第3胎以上每胎給3萬元，兩鄉鎮補助金額僅次礁溪。冬山鄉長謝燦輝說，父母育兒辛苦，希望能以補助方式，減輕家長負擔。

此外，宜蘭縣府為鼓勵生育，每年也編列生育津貼預算，每胎給予1萬元補助；若加上設籍鄉鎮市公所給予的津貼，每位家長首胎至少可領取1萬5000元至2萬元不等的生育補助。

宜蘭縣社會處副處長陳淑蘭坦言，少子化是全台各縣市都碰到的難題，縣府盡量從經濟面、照顧面著手，如生育補助、增設公托中心、居家保姆人數，明年也計畫開設「公共托育家園」，希望在經濟面、照顧面，減輕父母負擔。