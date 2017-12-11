國泰世華銀搶進小7 明年起全台開刷

明年起國泰世華銀行信用卡將在北北基1700家統一超商門市搶先「開刷」。（記者廖千瑩攝）

2017-12-11 20:22

〔記者廖千瑩／台北報導〕強強聯手！國泰金控旗下國泰世華銀今天宣布，明年元旦起國泰世華銀行信用卡將在北北基1700家統一超商門市搶先「開刷」，國泰世華銀除了拿下小7第1年獨家刷卡權，也預計在明年1月底前，完成在全台5200家門市裝置刷卡機。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，便利商店是台灣人最重要消費場所，「平均每3天進出1次超商」，台灣人每年在超商平均花費「近萬元」，且根據VISA調查，國人最期待可以使用行動支付的地點就是「便利商店」，超商是拓展行動支付的關鍵一哩。

李偉正指出，國泰世華銀行積極耕耘收單市場，同步推展多元支付工具，呼應政府2025年行動支付比率上看90%目標；國泰世華銀行將在今年底前陸續進駐北北基超過1700家統一超商門市，明年1月底前完成全台5200家超商門市鋪設刷卡機，建立完整的行動支付環境。

值得注意的是，明年1月1日到1月30日，在統一超商以國泰世華信用卡感應消費，單筆滿新台幣500元現折50元，若使用「國際3大Pay（Apple Pay、Android Pay、Samsung Pay）」消費，滿500元加碼再現折50元，即一共折抵100元，回饋率達20%，同時「免登錄、不限筆數」，刷越多、回饋越多。