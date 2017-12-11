串連白沙灣、淺水灣 北觀處擬打造「雙灣自行車道」

北觀處規劃延伸現有的風芝門自行車道，打造串連白沙灣、淺水灣的雙灣自行車道。（北觀處提供）

2017-12-11 20:06

〔記者葉冠妤／新北報導〕交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處擬打造「雙灣自行車道」，從三芝淺水灣串連至石門白沙灣，除起點與終點的美麗海岸，沿途更行經麟山鼻、雙連石滬、八連溪等，全長約8公里，飽覽北海岸自然風貌與生態，不過，因八連溪至淺水灣路段涉及私人、港區土地，將採分階段動工。

北觀處副處長羅司宜表示，現在白沙灣至八連溪路段已有風芝門自行車道，北觀處規劃進一步往淺水灣方向延伸，串連起北海岸兩處知名海灣，讓民眾可透過自行車進行深度慢遊，沿途也會加強遊憩設施、打造特色亮點，同時還會結合地方人文與社區產業，形成完整的旅遊網絡。

北觀處工務課長蔡威平補充，北海岸沿線自行車道大多與台2線濱海公路共構，自行車友只能與一般汽機車爭道，有行車安全疑慮；且遊客造訪北海岸多是開車或搭乘公車，較少機會慢遊北海岸，建置完整自行車道後，也會增設自行車租賃站點，創造更多元玩法。

蔡威平說，由於八連溪至淺水灣路段涉及私人與港區土地，還會跨越市有河川，用地取得耗費時間，全案將分年分階段進行，短程目標會先結合現有的風景資源，進行白沙灣至淺水灣自行車沿線周邊景觀改善工程，挑選出風稜石、藻礁、大屯山系等10處眺望點，設置解說牌、指標、休憩平台，也會增設具北海岸意象的公共藝術，最快明年中旬就可動工，工程經費約1千萬元。