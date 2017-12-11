照市管排水？農田排水？管理權責不清 立委葉宜津：不是叫你們來吵架的

佳里興中排一的管理維護，協調後才由南市府來做。（記者楊金城攝）

2017-12-11 20:52

〔記者楊金城／台南報導〕台南市超過200條以上的中排、小排排水，和嘉南農田水利會的農田排水常常權責搞不清，管轄單位到底是市管排水？還是水利會灌溉排水？無單位管理維護的結果，大雨一來，不是農田淹水，就是危及村落，誰要負責管理？現在還是互踢皮球。

排水管理、整治事雜、經費多，市府水利局副總工程司邱雨文今天說，近些年來水利局和水利會開過協商會議，決議排水上游的灌溉區占集水區面積5成以下，屬市管排水，由市府管理維護，如占8成以上就是屬於水利會農田灌溉排水，管理權責在水利會，問題是介於5成到8成的排水，因每條排水狀況不同，權責單位一時難以釐清。

佳里興中排一就是因市府水利局、嘉南農田水利會管轄單位權責不清的案例之一，因年久失修，每遇大雨，農田淹水數日不退，農民苦不堪言，今天下午立委葉宜津邀集農委會丶水利署丶市府水利局、嘉南農田水利會會勘，釐清權責。

水利局說，佳里興中排一不在公告的市管區域排水，並舉證佳里興中排一的土地所有權人是水利會，另依土地重劃條例，水利會理應是管理單位，出席農民也指出要搭建過水板橋也要向水利會繳費。

但水利會管理組組長黃義銘說，佳里興中排一是民國74年省府辦土地重劃時做的，83年時經調查也交給前南縣府管理，上游灌區也只占集水區4成1，因此管理權責不在水利會。

葉宜津說：「我今天來是要解決問題，不是叫你們互踢皮球。對農民而言不管是市政府、農委會都是政府，不能因為中央跟地方沒有共識就推來推去。」

協調後，台南市水利局「吞下」佳里興中排一的管理，明年將提報區域排水爭取前瞻建設能否補助治理經費。

葉宜津說，縣市類似這種權責不明的排水系統還有很多，農委會和經濟部宜訂出明確法令，釐清權責，才不會成為三不管地帶，導致農民遇災求告無門的現象。