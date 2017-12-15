你在看我嗎？》沒有小三只有大山...孤獨的玉山氣象站觀測員

在全台最孤獨的玉山氣象站工作，氣象觀測員李正紀無怨無悔，怡然自得當一個「追風的男人」。（記者廖淑玲攝）

2017-12-15 07:05

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「因為一部電影，一頭栽進氣象的領域。」40歲的玉山北峰氣象站觀測員李正紀，獨自揹著20公斤重的背包、拉著鐵鍊，爬過碎石陡坡，徒步7個小時，才能抵達台灣最高海拔3858公尺氣象站上班，就算碰到豪大雨、下雪，還是得冒險向前行。高山工作除了得忍受一般人很難體會到的孤獨與寂寞外，水電匱乏，生活也極為不便，上廁所沒辦法沖馬桶，還得自己處理「排遺」，這樣的工作一做5年，李正紀卻無怨無悔，怡然自得當一個「追風的男人」。

Q：一般人選擇工作都是挑輕鬆的，為什麼你反而喜歡這個遠在天邊的工作？

A：氣象觀測員主要在觀察、測量、紀錄風、雲、雨等氣候的變化，玉山北峰氣象觀測站是全台灣最高海拔的建築物，在這裡才能蒐集到最精準的資料，既然要當氣象觀測員，就沒有輕鬆的藉口，尤其住在北峰1號，連老婆都不擔心我會有「小三」，因為四週只有「大山」。

Q：為什麼想當氣象觀測員？

A：應該是一種夢想的追逐與實現！高中時看了電影「龍捲風」，被男主角追風的鏡頭所吸引，因此大學選擇唸氣象系，畢業後考台灣大學研究所面試時被主考官問到：「為什麼要唸研究所時？」上述的回答卻被打槍落榜，還好考上中央大學研究所，最後還通過氣象高普考，研究所畢業第二年還真的實際體驗電影中「追風」的實境。

Q：談談玉山氣象觀測員的工作內容和待遇？

A：玉山氣象觀測站配置1名觀測員和2名工友，不管天氣多冷，每天凌晨4點半就得起床工作，5點開始觀測並傳送資料，一直到晚上9點，每次在山上停留1個月，3個月輪值一次，有時還要提供登山遊客急難救助。薪水和一般公務人員一樣，只有多了偏遠加給9千元，但要提供大家準確又可靠的氣象數據，一定要有人上山值勤，我是在5年前調派玉山北峰氣象觀測站，喜歡山、喜歡寧靜的我，非常喜歡這份工作。

Q：高山生活有何不便之處？

A：山上資源非常貧乏而且溫差大，所有日常都得自己處理，包括用水、用電都要非常節省，氣象站靠太陽能發電，下雪了要趕緊鏟掉太陽能板上的積雪，儲備電力以備不實之需；用水則靠雨水和雪水，上廁所沒辦法沖馬桶，還得自己處理「排遺」，先集中在化糞池後再統一處理，1年清理一次。雖然環境艱困，但待久了做什麼都很平常自在，讓我不會去在乎世俗的眼光。

Q：有遇過什麼危險的事？颱風來襲怎麼辦？

A：雷擊、結冰滑倒、高山症都是危險的事，當然最危險的還是直升機空難。2013年10月交接班時，有1名工友發生空難，當時我正在山上值勤，幫忙搜救直升機提供目測及各山頭的氣候，讓救難隊能正確判斷再吊掛救難人員。

玉山主峰及北峰都是雷擊區，只要有打雷，一定要避開雷區，待到雷雨胞全部散去才敢上下山，避免遭雷劈。至於颱風來襲，高山風狂雨暴，但也只能在屋內等待風雨過去，因為無處可躲。

Q最苦和最快樂的事各是什麼？

A：最苦的是家裡有事無法立即處理，讓我覺得很對不起家人；最快樂是看到往來山友滿足的笑容，並正確的走回下山的路。

Q：如何打發山上的時間？

A：山上待久了會喜歡觀察大自然，除了用眼睛看，也慢慢學會攝影，把生活和興趣結合，再把許多美麗的畫面和親朋好友分享，像拍到已列入瀕危物種的台灣原生黃喉貂，就讓我很驕傲，成了生活另一種美好，尤其能走到北峰的山友大都是登山好手，不乏熱情又和善者，因此認識不少好朋友，算是意外收穫。

Q：這麼辛苦的工作，再一次選擇還是會上山嗎？

A：氣象高普考對我而言並不容易，我前前後後考了4次，比大學聯考還辛苦，所以我很喜歡也很珍惜這份工作，再一次選擇，我還是會留在玉山北峰頂當氣象觀測員。

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